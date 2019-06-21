ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

陽台小黑其實是「獨居狗」？　飼主稱：狗平常可自由進出

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲狠飼主狗關陽台，狗狗不耐高溫慘死。（圖／翻攝嘉義市大小事）

▲嘉義黑狗卡在3樓陽台死去。（圖／翻攝嘉義市大小事）

寵物小組／綜合報導

嘉義縣中埔鄉於20日發生一起狗狗命案，1隻黑狗疑似長期被養在陽台，因為不耐高溫才從欄杆鑽出，沒想到竟意外被卡住動彈不得，最後不幸吊死在3樓，今(21日)飼主向嘉義縣家畜疾病防治所表示，其實小黑是隻「獨居狗」，獨自生活在該屋子自由進出，陽台門也是採開放式，怎料狗狗會突然卡在欄杆上死去。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

根據防治所人員表示，女飼主宣稱自己養了這隻狗狗將近6個月，1月時因緣際會下收養了小黑，但因飼主原住處不得養狗，所以她特地在外租了一間房子來給毛孩生活，為了讓狗狗有舒適的環境，24小時都會將電扇開著，還會把陽台門敞開，用家裡的桌子頂著，避免不小心關上，而這樣的說法已經推翻了之前「養在陽台」一說。

請繼續往下閱讀...

▲陽台小黑。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

▲飼主宣稱自己特地租了一間房子給狗狗住。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

不僅如此，飼主也提供照片說，在小黑還小的時候，陽台外有加裝安全圍網，避免小狗不小心從欄杆縫隙衝出發生意外，但是在狗狗長大了後，就在1個月前，才剛把圍網拆掉，怎料如今就發生這樣的憾事，至於小黑為什麼會鑽出欄杆，飼主心痛表示，她自己也很納悶。

▲陽台小黑。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

▲小黑還小時，陽台有加裝安全護網。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

▲陽台小黑。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

▲一個月前，因狗狗長大了，飼主才將圍網拆掉。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

對此，嘉義市動物守護協會理事長吳育才指出，當天到場救援時，非常確定飼主家中的陽台門是緊閉的，因此協會志工當時為了救出狗狗，一度借來長梯準備爬至3樓陽台，此時正好遇上女飼主帶著水電工返家，想要用工具鋸斷欄杆救援，不過卻為時已晚。

▲陽台小黑。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲協會到場救援時，發現陽台門緊閉，因此借來長梯。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲陽台小黑。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲協會立即上樓將小黑救出。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

吳育才也向《ETtoday寵物雲》提供照片表示，當時親自上3樓陽台查看時，發現地面上全是狗大便，而小黑也不小心沾得滿身都是，同時他也注意到，陽台區域內並無任何飲用水及飼料，就算提供了飲食，小黑在嘴巴被束帶緊綑的狀態下，也無法補充水分與進食，因此他認為這樣的狀況，飼主可能涉及不當飼養。

▲陽台小黑。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲現場並無任何飲用水及飼料，只有滿地狗大便。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲陽台小黑。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲小黑嘴巴被束帶緊綑，就算有水也喝不了。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

防治所表示，近期將會與飼主進一步再釐清事實，根據動保法，飼主必須提供適當、乾淨且無害之食物及24小時充足、乾淨之飲水，也須提供安全、適當及適量之遮蔽、照明與溫度之生活環境，而該飼主涉及過失致死，可處1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

相關圖文報導：

影／35度高溫狗養陽台！牠鑽欄杆逃生卻卡住　懸空掛3樓慘死...1樓地面一灘血

關鍵字： 陽台小黑高溫獨居圍網過失致死

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

1KG短腿汪送養2月「暴風抽高」　中途媽看近照愣3秒淚：好驚喜

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鞋子才剛送洗...阿柴「忍不住噴了」立馬得到黃金鞋..

又有石虎遭路殺！今年第5起在台中　目擊民眾「非第1..

影／對眼3秒就接吻！　霸氣歐巴喵「超會撩妹」網友戀..

近4千元藍芽耳機遭「柴式雕刻」　爸氣炸PO網無言：..

媽餵「1大管橘色臭藥」　天使貴賓甜笑搖尾巴全喝下！

影／爸要上樓牠「肉身阻擋」　媽進房看才知...案情..

不小心棒賽了...奸巧汪「用面紙蓋住」以為看不到　..

堅持要姐哄睡！　傲嬌貓「床前翹二郎腿」直盯她5分鐘

牠們也有滿滿友誼！　米克斯、阿金「分寸沒拿捏好」被..

2孩相揪坐門口「等爸爸下班」　姐妹並肩背影萌翻網！

汪被搶地盤「啜泣找爸做主」　肇事柴老神在在：發生啥..

激動貓不小心被碰到莫名森77　「無影腳」狂踢.....

狗緊抱同伴枕頭思念已故友！ 夜夜悲鳴「好想你.....

白柴妹瘋狂扯咬小新大象　當奶嘴入睡男網友：覺得好痛

奴才忘放飯！白柴內心戲爆發　「淚眼問蒼天」網看身材..

校車出現！汪甩「直升機尾巴」　開心到要起飛：老師你..

無辜象遭「抽打、刺頭」渾身傷 為傳統大象節娛樂大眾..

1KG短腿汪送養2月「暴風抽高」　中途媽看近照愣3..

聰明柴不甩姐姐拿的大雞腿　手一指選擇「做媽寶」XD

斷腳髒貓「肉肚朝天」仰睡才安心　街頭流浪5年.....

不用再娛樂人類！　上海2小白鯨野放冰島... 入住..

「養著養著嘴巴變很長」！黑熊嬤還原40年前「大黑狗..

內有惡犬勿靠近！鏡頭沿鐵鍊尋找...網友全投降認輸

喵被硬抱「短手阻擋」保持安全距離　哀怨臉無聲抗議：..

獨角仙、藍鵲…都有出沒　桃園「羊稠步道甲蟲季」啟動

「狗媽媽被抓4小時安樂死」　動保人士按鈴告雲縣府：..

陽台小黑其實是「獨居狗」？　飼主稱：狗平常可自由進..

汪每天趴老位子想念6年玩伴　半年暴瘦10KG…心衰..

1.6kg瘦弱橘收編變「麵包蟲」搶食不鬆口　背後原..

上廁所場面浩大！家人撐「豪華大陽傘」怕牠淋濕　網笑..

世錦賽奪金榮耀已過　陳怡瑄目標世大運再度衝擊獎牌

30名單出爐／《101》金宇碩奪第一名　廝殺UP1..

14歲梧桐妹生日趴Part2！　「4大咖男神」圍繞..

吃壽司被醬油濺全身…她衣服全毀怒「擊敗耶」！手滑妹..

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：..

泰勒絲與凱蒂佩芮世紀大和解！新曲MV竟藏15位重量..

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承..

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

5月輕生獲救陷低潮…具荷拉日本簽約重生！　淚求復出..

板橋BMW休旅車疑擦撞重機　騎士遭輾爆頭噴腦漿

寵物動物熱門新聞

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

阿嬤吩咐買4份蛋餅！她滿頭問號

秋田靠車窗　車主無理要求爽歪他

內有惡犬勿靠近！網友全投降認輸

陽台小黑獨居？飼主：可自由進出

阿嬤插腰訓話…汪眼神死抗議

養1年嘴巴變長　黑熊嬤還原經過

阿嬤把黑熊養在家　動物園回應了

小棕熊遭人類石塊圍攻活活打死

汪躲樓梯迎接假笑　媽秒發現有詐

黑肉墊燙成粉色肉　汪忍痛跟主人..

汪咬球開心討玩　見媽下樓秒垮臉

鯨魚遭活活斬尾　拖斷肢海中漂流

35度高溫狗養陽台　牠鑽欄杆逃..

讀者迴響

熱門新聞

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

阿嬤吩咐買4份蛋餅！她滿頭問號

秋田靠車窗　車主無理要求爽歪他

內有惡犬勿靠近！網友全投降認輸

陽台小黑獨居？飼主：可自由進出

阿嬤插腰訓話…汪眼神死抗議

養1年嘴巴變長　黑熊嬤還原經過

阿嬤把黑熊養在家　動物園回應了

小棕熊遭人類石塊圍攻活活打死

汪躲樓梯迎接假笑　媽秒發現有詐

黑肉墊燙成粉色肉　汪忍痛跟主人..

汪咬球開心討玩　見媽下樓秒垮臉

鯨魚遭活活斬尾　拖斷肢海中漂流

35度高溫狗養陽台　牠鑽欄杆逃..

浪汪60天石化→鮮肉　吐舌謝恩..

最新影片

更多

汪被搶地盤「啜泣找爸做主」　肇事柴老神在在：發生啥事？

激動貓不小心被碰到莫名森77　「無影腳」狂踢...網笑：臉超嫌棄

狗緊抱同伴枕頭思念已故友！ 夜夜悲鳴「好想你...」惹哭飼主

白柴妹瘋狂扯咬小新大象　當奶嘴入睡男網友：覺得好痛

奴才忘放飯！白柴內心戲爆發　「淚眼問蒼天」網看身材全笑翻

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面