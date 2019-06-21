陽台小黑其實是「獨居狗」？　飼主稱：狗平常可自由進出

▲嘉義黑狗卡在3樓陽台死去。（圖／翻攝嘉義市大小事）

寵物小組／綜合報導

嘉義縣中埔鄉於20日發生一起狗狗命案，1隻黑狗疑似長期被養在陽台，因為不耐高溫才從欄杆鑽出，沒想到竟意外被卡住動彈不得，最後不幸吊死在3樓，今(21日)飼主向嘉義縣家畜疾病防治所表示，其實小黑是隻「獨居狗」，獨自生活在該屋子自由進出，陽台門也是採開放式，怎料狗狗會突然卡在欄杆上死去。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

根據防治所人員表示，女飼主宣稱自己養了這隻狗狗將近6個月，1月時因緣際會下收養了小黑，但因飼主原住處不得養狗，所以她特地在外租了一間房子來給毛孩生活，為了讓狗狗有舒適的環境，24小時都會將電扇開著，還會把陽台門敞開，用家裡的桌子頂著，避免不小心關上，而這樣的說法已經推翻了之前「養在陽台」一說。

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▲飼主宣稱自己特地租了一間房子給狗狗住。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

不僅如此，飼主也提供照片說，在小黑還小的時候，陽台外有加裝安全圍網，避免小狗不小心從欄杆縫隙衝出發生意外，但是在狗狗長大了後，就在1個月前，才剛把圍網拆掉，怎料如今就發生這樣的憾事，至於小黑為什麼會鑽出欄杆，飼主心痛表示，她自己也很納悶。

▲小黑還小時，陽台有加裝安全護網。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

▲一個月前，因狗狗長大了，飼主才將圍網拆掉。（圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供）

對此，嘉義市動物守護協會理事長吳育才指出，當天到場救援時，非常確定飼主家中的陽台門是緊閉的，因此協會志工當時為了救出狗狗，一度借來長梯準備爬至3樓陽台，此時正好遇上女飼主帶著水電工返家，想要用工具鋸斷欄杆救援，不過卻為時已晚。

▲協會到場救援時，發現陽台門緊閉，因此借來長梯。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲協會立即上樓將小黑救出。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

吳育才也向《ETtoday寵物雲》提供照片表示，當時親自上3樓陽台查看時，發現地面上全是狗大便，而小黑也不小心沾得滿身都是，同時他也注意到，陽台區域內並無任何飲用水及飼料，就算提供了飲食，小黑在嘴巴被束帶緊綑的狀態下，也無法補充水分與進食，因此他認為這樣的狀況，飼主可能涉及不當飼養。

▲現場並無任何飲用水及飼料，只有滿地狗大便。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲小黑嘴巴被束帶緊綑，就算有水也喝不了。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

防治所表示，近期將會與飼主進一步再釐清事實，根據動保法，飼主必須提供適當、乾淨且無害之食物及24小時充足、乾淨之飲水，也須提供安全、適當及適量之遮蔽、照明與溫度之生活環境，而該飼主涉及過失致死，可處1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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