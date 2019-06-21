小寶寶狂哭！　天真貓「叼1把乾乾」放他枕邊：這些分你啦～

▲貓咪叼乾乾給哭泣的弟弟吃。（圖／網友Sarah Cheung授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

毛孩遇見哭泣的小主人時，似乎都比大人還要緊張！香港網友Sarah Cheung這天忙著安撫在嬰兒床上嚎啕大哭的弟弟，同時卻看到毛孩不斷在房間來回跑，沒想到仔細一看竟發現，原來圓圓是叼了一堆乾乾擺到弟弟枕邊，彷彿想要藉由分享美食來安撫寶寶的情緒，超有愛的畫面讓馬麻好感動！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻Sarah Cheung表示，其實當初她懷孕的時候，圓圓曾因此心情低落了一陣子，似乎發現家人重心漸漸不再只是放在牠身上，於是出現消瘦、脫毛的現象，而媽媽在家坐月子的時候，圓圓也總是躲得遠遠地，把自己關在自己的小世界裡，認為牠已經不再是爸媽的唯一。

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▲圓圓曾因覺得自己失寵而沮喪脫毛。

沒想到兒子一天一天長大之後，家人發現圓圓經常會在大人們不注意時，默默地跑到嬰兒床邊，趴在床縫偷看小朋友，但是只要弟弟稍有動靜或是哭了，圓圓就會以最快的速度離開現場，像是怕被爸媽誤會弄哭了寶寶一樣；為了讓圓圓重拾歸屬感，家人每天都多給牠一點關心，並且抱抱牠、摸摸牠，告訴圓圓「你永遠是家裡的一分子」，日復一日，圓圓才漸漸接受了弟弟。

▲「欸，我弟呢？」

目前小baby已經3個月大，而圓圓也慢慢成了一位「弟控」，三不五時就要去關心一下孩子，怎料這天當寶寶嚎啕大哭的時候，圓圓的第一反應竟是叼乾乾過來放在他枕邊，像是說著，「弟弟，乖～不哭啦，姐給你帶了點好吃的...」殊不知弟弟根本完全沒反應，幾分鐘之後，圓圓眼看對方慢慢無聲，就默默地把飼料全吃光了。

▲圓圓經常自己爬上嬰兒床陪弟弟睡覺。

▲牠曾因弟弟狂哭不停而面壁崩潰XD

這則貼文上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「好棒的貓姊姊」、「搞不好牠聽懂他在哭什麼，肚子餓」、「太貼心了」、「實在太太太太太可愛了！貓貓好愛底迪喔」、「好有愛哦，圓圓把他當真的弟弟來照顧」、「弟弟長大後一定要讓他看這張照片啊」、「貓式哄小孩模式」、「圓圓一定認為弟弟也是吃貨」、「畫面太療癒了」、「別人家的主子總是不會讓我失望！」

▲圓圓的肉肉背影常被誤認為柴犬XD

不過，聰明奸詐的圓圓也曾「利用弟弟」，以前牠只要為了吃罐罐，就會狂抓紙袋吵醒媽媽，現在牠卻改變了作戰方式，先到嬰兒床邊把寶寶吵醒，接著馬麻就會主動醒來關心弟弟，而牠再趁這個時候要媽咪開罐罐，只要奴才不乖乖服從的話，圓圓就會擺出一張世紀大臭臉，讓家人好氣又好笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喵：照顧小孩好累啊......

▲圓圓：從今天開始，他是本喵罩的！

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