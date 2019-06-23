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拉拉聽見媽狂「哈啾」　秒送上「開水+衛生紙」超貼心

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寵物小組／綜合報導

生病的時候有你真好！住在高雄仁武的飼主Hui Weimin家中的拉布拉多「可喜」是個非常聰明的毛小孩，只要主人一個口令，牠就可以馬上做出指定回應，這天馬麻坐在客廳假裝打了好幾個噴嚏，沒想到可喜一聽到「哈啾」後，就馬上將媽媽的開水和衛生紙拿到她面前，貼心的舉動讓網友好羨慕！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

Hui Weimin曾表示，可喜是個非常好教的狗狗，只要給牠足夠的零食，就能順利讓牠依照關鍵字做出簡單的指令，可喜就像媽咪的小幫手，任何家裡看得到的東西，牠都可以幫忙拿，於是這天媽媽故意上演裝病戲碼，沒想到毛孩才剛聽見哈啾聲，就馬上衝到角落幫主人拿水，甚至還將整包衛生紙帶過來，就像個貼心的小護士一樣呢！

▲拉拉幫感冒的媽媽拿水和衛生紙。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲「馬麻趕快擦擦，還要多喝水！」（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」並寫下，「晚安！特別護士可喜來了～」，而網友看了紛紛笑回，「可喜真的好棒喔」、「媽媽的好幫手」、「聰明絕頂討人喜歡」、「可喜最乖了」、「可喜真的好聰明哦！」、「可愛～」、「跟我們家的一樣很聰明，在家也是叫他拿東西給我」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 拉布拉多拉拉哈啾打噴嚏感冒開水衛生紙

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