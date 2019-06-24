樓梯迎接爸回家　白秋田狂扭「笑到沒眼睛」：終於肥來惹♥

寵物小組／綜合報導

「等你好久惹～」網友杜凱文家中有隻白色秋田犬「Mighty」，每天只要下班時間到，一聽到爸爸進門的聲音，就會馬上跑到樓梯間迎接，這天把拔將這樣的畫面拍下，興奮的Mighty看到最愛的爸爸後，不僅在原地狂扭屁股踏腳，甚至開啟飛機耳，數度笑到沒眼睛，超療癒的模樣讓人看了瞬間融化！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲白秋田笑到瞇眼迎接爸回家。（圖／有點毛毛的／網友杜凱文提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

把拔經常在臉書粉專「Mighty秋田犬Happy哈士奇」分享2汪的逗趣日常，親人愛撒嬌的Mighty每天都會親自歡迎爸爸回家，為了想要早1秒見到對方，牠都會主動跑到樓梯間等待，一看到把拔就忍不住狂嗨扭動身體，還笑得超燦爛，原本就擁有「榮浩眼」的牠也瞬間笑到眼睛不見，讓網友全笑翻。

▲愛撒嬌的Mighty笑容總能讓家人一秒融化。

這則影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑壞表示，「歡迎拔拔也要睜開眼睛啊XD」、「眼睛呢XDD」、「扭得太可愛了啦！」、「好想飛撲」、「這隻抱著睡覺一定很舒服XD」、「你這隻漢草100分」、「犬界榮浩XD」、「這種快樂，滿足用錢也買不到的，我懂」、「好想捏那個嘴邊肉喔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▼更多精采影音