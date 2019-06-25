被挑釁超北宋！　萌汪秒變「無尊柴」氣到狂露牙齦嗆聲

寵物小組／採訪報導

原來是披著柴皮的藝人啊！高雄的柴犬「Choco」這天跟著家人一起來到寵物店，巧遇了1隻名為「肉丸」的阿柴，沒想到對方一看到牠，就無緣無故對著牠低吼，無法忍受被挑釁的Choco也不甘示弱、遇兇則兇，開始露出牙齦氣噗噗嗆聲，沒想到網友卻歪樓，直呼牠生氣的模樣和搞笑藝人「無尊」撞臉，笑翻眾人！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲網友認為生氣的阿柴撞臉藝人無尊。（圖／臉書粉專「柴可夫斯基Choco&Miko」授權提供，下同）

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當天馬麻帶著Choco到寵物店參加毛小孩趣味競賽，遇見了曾經見過一次面的肉丸，雖然2柴當時沒有特別友好，但也不至於厭惡，沒想到這次肉丸卻沒來由地對著Choco低吼，害牠忍不住暴怒，對著推車上的肉丸狂回嘴，2個小屁柴在寵物店裡激動互嗆，雙方家長緊緊牽著自家毛孩，但也不禁在一旁笑噴。

▲「老子不發威，你當我病柴？」

▲肉丸：大...大哥，我開玩笑的，你不要激動！

馬麻笑說，其實Choco平常是個溫和的好好先生，常常露出燦爛的笑容療癒人心，但牠狗生的唯一地雷就是被挑釁，只要有狗對著牠叫囂，Choco一定二話不說立馬罵回去，翻臉比翻書還要快，不過，只要稍微將另1隻狗隔開，Choco很快就忘記了，馬上又露出呆萌的微笑。

▲Choco（左二）和肉丸（右一）分開後又笑得好開心。

▲Choco：人家才不兇啦～

臉書粉專「柴可夫斯基Choco&Miko」PO出這則影片後，網友紛紛留言笑回，「真派喔XD」、「大ㄟ大熱天，火氣不小哦」、「牙床都要掉出來了XD」、「裝個樣子，兩隻都放開來就都不兇了啦」、「柴柴好像都很愛裝狠裝古惑仔哈哈」、「架勢表情100」、「他們在比誰的牙齦比較健康啦」、「無尊柴」、「完全看不出來choco有這樣兇XD」、「牙齦超可愛」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲其實Choco平常是個好好先生，不太會隨便生氣。

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