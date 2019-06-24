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第1次和小主人見面　貴賓「霸占幫蓋被」不准親媽碰她

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寵物小組／採訪報導

到底誰才是親生媽媽！住在苗栗的網友Donna Lee日前剛從月子中心把女兒抱回家，沒想到家裡的紅貴賓「Winnie」初次和小主人見面就彷彿認識了好久一樣，不僅無時無刻霸占著寶寶，還幫她蓋棉被，甚至不准任何人接近妹妹一步，包括媽媽，讓飼主超無言笑說，「那晚上你來餵奶好了我休息！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貴賓霸佔小主人還幫蓋被。（圖／網友Donna Lee授權提供）

▲「誰都不准碰我的寶貝妹妹！」（圖／網友Donna Lee授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

當天馬麻將女兒抱回家後，馬上就被毛孩霸占了，明明2孩是第1次見面，卻像是認識很久一樣，就連媽媽將小孩帶進房間休息時，Winnie也一直坐在房門前哭鬧，吵著要見寶寶，直到主人准許牠進房後，牠先是幫妹妹蓋被子，接著直接躺在對方身旁入睡，媽媽原本以為蓋被只是巧合，沒想到過沒多久後，Winnie又起身幫忙查看，再度把棉被拉好，讓家人忍不住笑出來。

▲貴賓霸佔小主人還幫蓋被。（圖／網友Donna Lee授權提供）

▲妹妹一回家就被保母霸占了。

▲貴賓霸佔小主人還幫蓋被。（圖／網友Donna Lee授權提供）

▲家裡的毛孩都對小寶寶很好奇。

其實在媽媽懷孕的時候，只要Winnie想討抱抱，一定會先聞聞她的肚子，就像是在和妹妹打招呼一樣，Donna Lee笑說，「可能是因為懷孕時牠也在，牠就覺得她們認識很久了。」家裡其實一共有2狗1貓，但只有Winnie如此熱情，其他2隻總是遠遠地關心，不過只要寶寶一哭，就會有6隻眼睛同時望向馬麻求救，要她趕快去安撫妹妹。

▲貴賓霸佔小主人還幫蓋被。（圖／網友Donna Lee授權提供）

▲3毛孩平常都離得遠遠的，唯獨關心妹妹時最有默契。

▲貴賓霸佔小主人還幫蓋被。（圖／網友Donna Lee授權提供）

▲「妹妹哭了！！！快去處理！！！」

飼主將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」並笑說，「牠真的以為我女兒是牠生的嗎？」網友看了全被融化笑回，「小心他連妳老公也搶去」、「原來麻麻才是小3XD」、「好可愛～這是她妹妹要幫忙帶」、「這太有愛了」、「毛孩得人疼的原因」、「培養未來的鏟屎官」、「這下媽媽輕鬆了XD」、「等他學會泡奶，就沒你什麼事了...」、「太棒了！一出生就有免費保母」、「是在藏食物啦XD」、「我家的狗是這樣藏屎尿...」。

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關鍵字： 貴賓小主人寶寶

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