奴才狂吃餅乾不分！　歐告「嘴邊瀑布」直流...餓到吃口水

寵物小組／綜合報導

「真的連屑屑都不能分一點嗎？」網友YO Chen YA家中有隻貪吃的超萌歐告，這天主人在牠面前一口接一口吃著餅乾，汪星人不禁被香味吸引，目不轉睛地看著，只求能夠吃上一小塊，沒想到奴才卻故意在鏡頭前捉弄牠，害得汪汪嘴角出現一大座瀑布，口水還多到起泡泡，讓網友笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

YO Chen YA在臉書社團「有點毛毛的」PO出這段影片並寫下，「後面那位！」就在奴才一邊吃餅乾一邊錄影的同時，小黑早已「口水流成河」，數度吹出超大泡泡，牠一看到主人轉頭，便露出委屈巴巴的表情，卻又不敢大方討吃，直到最後一口餅乾被奴才吃掉的瞬間，歐告只能默默絕望地將口水吞下肚。

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▲汪：那個...你吃很多了，換我了。（圖／有點毛毛的／網友YO Chen YA提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友紛紛留言表示，「給他啦給他啦XD」、「這麼可愛！要吃什麼都給了」、「後面水龍頭沒關，要淹水了啦！」、「口水太誇張了XD」、「好戲劇的口水哈哈哈快賞他肉肉」，而飼主也在留言處笑說，「不要被牠的外表迷惑！牠其實吃很飽了！但我後面有給牠吃一小塊啦！不然我會被牠討厭！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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