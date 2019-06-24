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同事貓過世「想知道祂過得好嗎」　他陰陽眼見這幕逼哭網

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▲陰陽眼看到同事過世的貓。（圖／網友雅哥芙授權提供）

▲同事養了一隻貓不幸病逝。（圖／網友雅哥芙授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

其實祂一直都在你身邊。網友雅哥芙日前發生了一件關於毛小孩的靈異事件，一位女同事先前領養了一隻流浪貓，沒想到才相處不到半年，喵喵卻意外生病離世，她非常自責也一直掛念著毛孩，希望有陰陽眼的雅哥芙如果看到祂，能夠替她轉達心意，殊不知其實貓咪一直都在她身邊。

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▲陰陽眼看到同事過世的貓。（圖／網友雅哥芙授權提供）

▲陰陽眼看到同事過世的貓。（圖／網友雅哥芙授權提供）

▲陰陽眼看到同事過世的貓。（圖／網友雅哥芙授權提供）

▲陰陽眼看到同事過世的貓。（圖／網友雅哥芙授權提供）

女同事向雅哥芙表示，自己的貓因為不敵病魔，前一天才剛宣告不治過世，她非常自責自己沒有及早發現，才來不及救回愛貓的生命，希望雅哥芙見到對方的話，能幫忙看看喵喵是否還有病痛，並請求他轉達，「媽咪很想祢、也很愛祢，希望祢快快去投胎。」

▲陰陽眼看到同事過世的貓。（圖／網友雅哥芙授權提供）

▲陰陽眼看到同事過世的貓。（圖／網友雅哥芙授權提供）

▲陰陽眼看到同事過世的貓。（圖／網友雅哥芙授權提供）

雅哥芙將這件事情的經過畫成插畫，事實上，在同事因不捨貓咪離世嚎啕大哭的同時，她的愛貓一直在她頭上仰躺著瘋狂撒嬌，看起來就像是沒有生病過的模樣，雅哥芙將他看到的這一幕告訴同事後，對方也嚇了一跳，因為那正是喵喵生前的習慣動作，原來祂真的一直都守護著主人，輕鬆快樂的神情也彷彿說著，「我現在不會不舒服了喔！」

▲陰陽眼看到同事過世的貓。（圖／網友雅哥芙授權提供）

網友看了這幾張插畫後，紛紛忍不住眼眶泛淚表示，「看到第四張就哭了，威力好強大」、「雖然毛小孩去世了，但有時候還是會覺得祂們在身邊的感覺...」、「再看一次，還是很難過」、「洋蔥很大...」、「很溫馨的靈異故事啊」、「深刻了解這當中的心酸」、「好羨慕你看得到，我也很想念我那些毛小孩們，不知道過得好不好」。

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關鍵字： 喵喵陰陽眼過世插畫

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