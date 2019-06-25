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嬰兒車傳出怪聲？　媽彎腰驚見「偷渡貓」：你在這幹嘛

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記者陳靜／採訪報導

又見一隻愛哭愛跟路的貓！網友Sarah Cheung這天計畫要帶著3個月大的兒子外出，正當她將寶寶抱上嬰兒車，扣上安全帶後，準備推著孩子走到門口，沒想到這時推車卻突然動了一下，甚至還發出怪聲，於是媽媽趕緊探頭尋找聲音來源，怎料卻在嬰兒車的下方，看到貓咪「圓圓」悠哉地坐在裡面，想偷渡被抓包！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲嬰兒車底部驚見偷渡貓。（圖／網友Sarah Cheung授權提供）

▲「人家也想跟啊......」（圖／網友Sarah Cheung授權提供，下同）

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馬麻Sarah Cheung笑說，其實這已經不是第一次了，有次圓圓悄悄溜上車沒人發現，直到媽媽推著寶寶坐電梯時，突然聽到「喵」一聲，於是她低頭一看，便看見圓圓又坐在雜物籃裡，不過，由於她怕嚇到毛孩，因此假裝沒事，默默把嬰兒車推回家，再將圓圓抱出來要牠乖乖待著，從此以後，媽媽每次只要推嬰兒車，都要先全面檢查一遍才行。

▲嬰兒車底部驚見偷渡貓。（圖／網友Sarah Cheung授權提供）

▲圓圓經常偷偷地躲在嬰兒車下方想要跟著出門。

無厘頭的圓圓似乎以為自己是小朋友，當弟弟沒有使用推車時，牠也會默默地躺進車裡搶當「一日寶寶」，某次媽媽回家往嬰兒車探頭，卻驚見兒子變成了圓圓，這時馬麻問了牠一句，「怎麼會是你？我兒子呢？」沒想到圓圓竟喵了一聲，接著往爸爸的方向看過去，Sarah Cheung也跟著牠抬頭，才發現原來寶寶在老公懷裡，根本就是現代版狸貓換太子，傻貓換兒子！

▲嬰兒車底部驚見偷渡貓。（圖／網友Sarah Cheung授權提供）

▲圓圓：你忍心放我自己一個在家嗎？

飼主將這則影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，畫面中還能看到，當馬麻彎腰查看嬰兒車底部和圓圓四目相交時，喵喵完全沒有想要移動的意思，讓網友看了紛紛笑翻，「想偷渡」、「我也要去...」、「她也想一起～」，不過，其實圓圓平常也不是特別喜歡出門，可能就只是單純愛坐車車吧！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲嬰兒車底部驚見偷渡貓。（圖／網友Sarah Cheung授權提供）

▲呆萌的圓圓還會趁弟弟不在時偷偷篡位。

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關鍵字： 喵喵偷渡嬰兒車

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