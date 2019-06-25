「粗暴基」急拉安全帶　緊張扯錯條網笑：前面有臨檢膩？

寵物小組／綜合報導

「馬麻快點！警察杯杯來了！」這天網友Betty Tsai一家人開車帶著毛孩出門，沒想到坐在後座的天真柯基「啾啾」卻突然在車上像發瘋似地，狂咬著副駕駛座旁的安全帶，彷彿緊張地想趕快繫上，但是其實車子根本就沒有發動，讓網友看了全笑噴，難道是前方有臨檢嗎？（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，家裡的車子明明就靜止地停在路邊，媽媽也沒有任何動作，但啾啾卻一直在後座自嗨，失控狂咬安全帶，扯不下來還數度氣噗噗，弄得整輛車都在搖晃，緊張激動的模樣就像是沒繫安全帶的乘客看到警察一樣，馬麻默默地將這一切拍下來笑說，「很想繫安全帶...但你的不是那條！！！！也太粗暴。」

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▲「奴才快RRRRRR！要被罰了！」（圖／有點毛毛的／網友Betty Tsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主將這則影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了全笑翻表示，「這一看就知道是品管出身的」、「他怕被開罰單啦，很急」、「前面有臨檢膩」、「到底在氣什麼XD」、「拆家的我看得多，拆車的我也是第一次看到」、「怎突然變恐怖動物了」、「好忙的孩子」、「安全帶表示饒了我吧」、「擔心副駕的安危，比車上安全帶警示聲還激烈XD」、「安全帶不便宜喔～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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