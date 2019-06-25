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東沙島綠蠵龜「遭漁網困住」　離水太久動不了...照料3天後原地野放

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▲東沙島南岸綠蠵龜受困漁網。（圖／海洋國家公園管理處提供）

▲東沙島駐島士兵通報有綠蠵龜遭漁網纏住。（圖／海洋國家公園管理處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

海洋國家公園管理處東沙管理站於21日接獲通報，海洋委員會海巡署東南沙分署東沙指揮部駐島士兵在東沙島南岸，發現了一隻綠蠵龜遭漁網困住，擱淺在岸上，管理站人員立即趕赴現場救援，所幸綠蠵龜無生命危險，可能是因為離水太久的關係，導致沒有體力活動，人員細心地照料3日後，便將牠原地野放。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲東沙島南岸綠蠵龜受困漁網。（圖／海洋國家公園管理處提供）

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▲管理站人員利用剪刀破壞漁網，解救海龜。

管理站人員到場後，利用工具破壞漁網，將受困的綠蠵龜救出，初步檢視牠的整體狀況後，發現可能是因為離水已經一段時間，加上受到驚嚇，導致體力損失尚未恢復，無法自行活動，因此人員暫時將牠安置於管理站野生動物保育中心，依海龜身體檢查標準流程進行檢查後，確認體表沒有損傷。

▲東沙島南岸綠蠵龜受困漁網。（圖／海洋國家公園管理處提供）

▲進行海龜身體檢查。

經過管理站人員幾日的照料與觀察下來，發現該綠蠵龜的游泳與進食狀況相當良好穩定，因此決定在24日上午9點進行原地野放，讓牠回歸海洋生活，以利海龜族群的繁衍；管理站也邀請在島士官兵、研究團隊見證此活動，整個野放過程非常順利。

▲東沙島南岸綠蠵龜受困漁網。（圖／海洋國家公園管理處提供）

▲管理站邀請研究團隊一同紀錄野放海龜行動。

海洋國家公園管理處表示，東沙島周邊海域擁有廣大的海草床及由珊瑚沙堆積而成的大片沙灘，提供海龜繁殖所需的棲地及豐富的食物來源。而東沙環礁國家公園成立，也肩負著南海北部海洋資源保育的任務。

為加強保護區域內的野生動物與緊急處理及照顧受傷的野生動物，管理處特地於東沙環礁國家公園設置「東沙環礁國家公園野生動物保育中心」，同時建構海龜收容救傷及相關野生動物救護設施，希望能積極投入東沙環礁海域的野生動物緊急救傷與保育工作。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 綠蠵龜東沙島保育類

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