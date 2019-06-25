米克斯「大腿90度貼椅」學人類坐著吃飯　媽傻眼：我養了什麼

▲「不是坐好就有肉肉吃嗎？偷拍本汪幹嘛。」（圖／網友Tina Lin授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

工讀生吃便當囉！台中網友Tina Lin家中有隻愛搞怪的米克斯「ㄉㄡㄉㄡ˙」，只要一看到食物就會馬上自動坐下，因為牠知道這樣才是乖寶寶有得吃，這天晚餐時間家人圍坐在餐桌吃飯，而ㄉㄡㄉㄡ˙一如往常擠在旁邊注視，沒想到才一下下不注意，毛孩就順勢坐在椅子上，甚至還擺出和人類坐下一樣的姿勢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲這工讀生肯定是累了！

▲真的是累得跟狗一樣。

「平常牠都會擠在旁邊看，一副想要吃的樣子，不知道今天是站得太累還是剛剛好就順勢坐到椅子上，因為這個畫面太好笑，就趕快把牠拍下來！」馬麻表示，這是ㄉㄡㄉㄡ˙第一次這樣坐椅子，不過，之前牠也曾用類似的姿勢坐在床邊，不知道到底偷偷觀察人類多久了，有一天就突然學會這樣坐，讓全家人都笑翻，也讓媽媽質疑，「我到底是養了什麼生物？」

▲ㄉㄡㄉㄡ˙曾用類似坐姿坐在床邊。

▲ㄉㄡㄉㄡ˙還會自己跑到陽台凝視遠方。

飼主將這則貼文PO至臉書社團「米克斯傳奇」並寫下，「真的是成精了，大家坐在椅子上吃飯，有個貪吃鬼以為坐好就有飯吃，別傻了，你不能吃。」網友看了也紛紛笑回，「改天就會翹二郎腿了」、「超可愛耶～～改天就拿碗來跟你要肉肉」、「能這麼軟Q的，應該是貓。」、「好漂亮的花色」、「很會ㄟ」、「請問這工讀生要去哪裡請？」、「坐好坐滿，坐得正才會得人疼」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲這位工讀生平常一定超時工作啦！

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