被逼玩扮家家酒！　汪兄妹無奈喝「透明咖啡」超捧場

寵物小組／採訪報導

現在的工讀生連演技也要合格才行！新北市米克斯「嘎逼」和「歐妹」這天在家裡閒著沒事，卻不小心被沒人陪玩的被姐姐抓去扮家家酒，2汪乖乖地坐在餐桌邊配合對方當起顧客與服務生，甚至還假裝津津有味地喝著姐姐精心調配的「透明咖啡」，呆萌捧場的模樣讓網友全笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪兄妹陪姐姐玩扮家家酒。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

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當天因為沒有人陪姐姐玩，所以她便拉著2個汪星人一起遊戲，原以為平時調皮的歐妹會坐不住，沒想到這對汪兄妹卻意外地配合，一看到姐姐細心地送上2杯「透明咖啡」後，突然演技大爆發，喝得和真的一樣，甚至還互搶對方的來喝，讓馬麻不禁笑說，「難怪姐姐那麼愛你們！」

▲嘎逼：啊是還要演多久......沒有真的點心嗎？

▲汪：這次是真的了吧......

臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」PO出影片笑說，其實杯子裡有裝水，牠們才因此狂舔，而網友看了也紛紛笑歪表示，「這兩位果然是工讀生XD」、「好認真的2位客人」、「還會有喝咖啡動作，太可愛了」、「兩個配合度100分」、「哎唷喂呀～我笑爆了啦！」、「歐妹還要喝葛格那杯XD」、「他們只想知道小點心什麼時候會好」、「太可愛了啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲歐妹平常超屁，和姐姐玩扮家家酒卻意外淡定。

▲嘎逼和歐妹逗趣的互動非常討喜。

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