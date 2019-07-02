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睡到一半被奴才偷襲　牠氣炸揮拳...隔壁貓無辜被揍好委屈QQ

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▲貓咪被偷襲回擊打錯人。（圖／翻攝自抖音APP帳戶「77504134nn」）

▲貓咪被偷襲回擊打錯人。（圖／翻攝自抖音APP帳戶「77504134nn」，下同）

寵物小組／綜合報導

算帳也要找對人啊！大陸網友在抖音APP帳戶「77504134nn」分享了一段影片，這天家裡的曼赤肯「妹妹」原本趴在床上悠哉入睡，這時調皮的奴才卻故意伸手摸牠頭，害得喵喵一時反應不過來，氣得亂揮拳回擊，沒想到卻不小心打中了另1隻貓咪「小枕」，牠一臉委屈地觀望四周，完全不知道為何自己無故被打。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片中可以看到，半瞇眼的妹妹似乎偷瞄到主人伸手想碰自己，牠先是後退一步，朝著對方揮了一拳，接著卻突然轉身打了身邊的喵喵一下，放空的小枕被打得不明不白，完全不知道自己做錯什麼事，但也只能委屈地逃離現場，這時妹妹似乎才驚覺自己判斷錯誤，打到不該打的人了！

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▲貓咪被偷襲回擊打錯人。（圖／翻攝自抖音APP帳戶「77504134nn」）

▲「那個...我好像誤會牠了。」

飼主PO出影片後，網友看了全笑翻說，「貓：為什麼打老子，無緣無故打老子，算了，這個家榮不下我了，走吧！」、「喵在家中躺，爪從空中降」、「一臉懵，我哪裡做錯了」、「哈哈哈笑死我了」、「躺著也中槍」、「背景音樂應該播放太委屈才對」、「太好笑了啦超可愛！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 喵喵曼赤肯睡覺偷襲

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