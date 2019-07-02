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下巴好癢抓不到！　鬥牛犬「被肥肉卡住」狂自轉　結局笑翻網

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寵物小組／綜合報導

有一種想抓抓不到的傷痛！英國鬥牛犬「Borris」是隻身材豐腴的狗狗，這天牠突然下巴很癢，想要伸出後腿抓抓，沒想到卻被肚子上的肥肉卡住，不管牠怎麼找角度、怎麼用力，無情的肥肉就這樣活生生阻擋了牠的抓癢路，Borris原地自轉了好幾圈，卻依然宣告失敗，也許唯一的路就只剩減肥了吧！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲英鬥想抓癢卻被肥肉卡住。（圖／Caters TV／AP）

▲英鬥想抓癢卻被肥肉卡住。（圖／Caters TV／AP）

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想抓癢卻抓不到是一件很痛苦的事，而Borris便完美詮釋了這樣的情景，牠高舉著左後腿，想盡辦法要碰到下巴，卻因為牠的肚肉卡得剛剛好，就算牠在地上做出一連串地板動作，也是連一秒都沒有抓到，Borris擺出一臉心累的表情，彷彿說著，「狗生好難！」讓網友全都笑翻。

▲英鬥想抓癢卻被肥肉卡住。（圖／Caters TV／AP）

▲汪：想抓個癢而已真的這麼難嗎？

網友看了這則影片後紛紛留言表示，「好想幫他抓喔」、「幫他抓啦XD」、「買個不求人了」、「超可愛的憨呆憨呆」、「愛的魔力轉圈圈」、「再下去屁股要著火惹XD」、「屁股癢都磨完了卻還沒抓到癢」、「好吧這樣也算在運動（咦？）」、「練習用前腳吧」、「太可愛了啦」、「肉多腿又短哈哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 鬥牛犬下巴抓癢肥肉

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