聽到背後傳來怪聲...他轉頭驚見「貓頭變長方型」嚇壞急救

寵物小組／採訪報導

原來貓頭部份不是液體做的！住在高雄路竹的網友陳政佑家中有隻愛玩無厘頭的貓咪「霸丸」，這天把拔原本在房間滑手機，看著看著卻突然聽見背後傳來陣陣奇怪的聲音，於是他鼓起勇氣回頭看，才發現霸丸竟然被困在小泡芙的盒子裡，無論牠怎麼甩都無法脫困，讓爸爸好氣又好笑！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲喵：還不趕快救朕！？（圖／網友陳政佑授權提供，下同）

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好奇心超重的霸丸看到什麼都想鑽，常常把頭伸進紙袋裡面探險，沒想到這次竟把歪腦筋動到餅乾盒上，以為自己可以伸縮自如，殊不知自己的大頭一塞就出不來，站在桌上像弄獅一樣搖頭晃腦，卻怎麼都無法甩掉，讓爸爸無言直呼，「有沒有貓咪智商偏低的八卦...」，但他也在錄完影片當下馬上解救主子。

▲小時候的霸丸還比娃娃小，才過一年就變成一顆球。

▲霸丸常常鑽到紙袋裡玩耍。

不過霸丸似乎沒有記取教訓，被救出來後仍然和泡芙盒相親相愛，而爸爸則是無奈地在一旁看著，深怕毛孩又再一次犯蠢。影片中還有個亮點便是霸丸的身材，重達4公斤多的牠，只要肚子餓了，就會拖著飼料碗來到把拔面前狂敲，一刻都不能餓到，也難怪養出這麼福氣的體態了。

▲愛搞怪的霸丸還喜歡坐在窗邊嚇路人。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑翻表示，「這阿嬤養的嗎？肥嘟嘟的XDDDD」、「那個肚子寬度」、「好好笑叫你減肥不要」、「泡芙怪...」、「我覺得義美可以考慮找他代言拍廣告」、「中邪的巧克力泡芙」、「他想說自己是液體...結果太小」、「哈哈哈大笑...好可愛」、「舞獅團」、「這是一盒間諜泡芙」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲事實證明原來貓頭不是液體。

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