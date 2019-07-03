毛小孩指甲常被剪到流血？　專業美容師「一句話」解答

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毛孩指甲剪到流血？　美容師：對指甲過長的狗來說是一種解脫

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▲美容師回應狗狗指甲問題。（圖／趙美容師提供）

▲許多狗狗到寵物美容剪指甲時，都被剪到流血。（圖／趙美容師提供，下同）

寵物小組／採訪報導

當自家毛小孩被送到寵物美容修剪指甲後，看到狗狗腳上有著流過血的痕跡時，許多飼主的第一反應都是先指責美容師，不過，擁有多年經驗的趙姓美容師在臉書社團「有點毛毛的」向毛家長做出專業解釋，事實上，「指甲剪流血對於指甲過長的狗來說是一種解脫。」

▲美容師回應狗狗指甲問題。（圖／趙美容師提供）

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▲狗狗指甲被剪短，上了黃色的止血粉。

「指甲剪流血是痛一下子，指甲過長導致關節變形是痛一輩子。」趙美容師表示，狗狗在走路的過程中，若指甲會碰到地面的話，便屬於過長的程度，甚至如果指甲長到使關節處不正常彎曲時，就算是非常嚴重的狀況了，若長期沒有適當地修剪，腳趾很可能為了屈就指甲長度，進而導致關節變形，一旦變形之後，即使把指甲剪得再短，也已經無法挽救了。

▲美容師回應狗狗指甲問題。（圖／趙美容師提供）

▲▼狗狗指甲過長，導致關節變形。

▲美容師回應狗狗指甲問題。（圖／趙美容師提供）

有些飼主可能會輕忽關節變形的嚴重性，認為只要沒有流血就不會痛，但是當腳趾關節變形後，改變的不只是支撐牠們身體的重心，甚至連膝關節、肘關節都有可能連帶影響，趙美容師以女性穿高跟鞋及古代裹小腳為例，即使腳上沒有明顯的外傷，但其實筋骨已經深深受損，這種痛苦是骨頭的痠痛，而不是指甲流血短暫的痛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

此外，還有非常重要的一點，若狗狗長期不修剪指甲，裡面的血管就會隨著指甲越長越長、越長越粗，如此一來，就會增加未來修剪指甲流血的機率，因此，趙美容師認為，當自己的毛小孩因剪指甲流血時，飼主最先必須做的事情，不是指責美容師，而是向愛犬說聲，「對不起，讓你折磨了這麼久。」

▲美容師回應狗狗指甲問題。（圖／趙美容師提供）

▲狗狗關節一旦變形，便難以挽救。

不過，趙美容師也強調，雖然修剪指甲是為了毛小孩好，但在壓短指甲長度前，她也一定會先徵求飼主的同意，事先告知他們，狗狗有可能會出現流血或是不舒服的狀況，若飼主不同意，美容師也不會強求。而飼主在將毛小孩送至寵物美容前，也得謹慎思考，若平常根本沒有讓毛孩到美容院整理的習慣，也不要第一次就讓牠們斷甲，否則狗狗很可能從此開始抗拒美容院，之後要讓牠們乖乖走進寵物美容，也就成為一件難事了。

▲美容師回應狗狗指甲問題。（圖／趙美容師提供）

▲趙美容師的愛犬指甲長度非常標準。

現今於東森寵物雲商店服務，擁有超過26年寵物美容經驗的Candy Liu劉淑蕙老師也表示，狗狗指甲確實會因為長期不修剪，在指甲的保護下血管增生變長，嚴重時導致行走不便，甚至關節變形；而戶外犬則因為常接觸柏油路水泥地，藉由摩擦可以達到磨指甲的效果，但現在很多室內犬沒有出門運動，加上疏於照顧，確實會有這樣的問題。

Candy老師建議飼主可以在固定時間帶去專業沙龍請美容師服務，一般來說，大約7至10天修剪一次指甲，就可以維持毛小孩的健康，若定期整理狗狗的指甲長度，每次修剪的長度不用太多，就可以大大地減少流血的機率；不過，如果斷指了一次後，飼主仍不用心控制狗狗指甲長度，只要一年甚至半年時間，毛小孩依然可能出現關節變形疼痛等問題。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼趙美容師臉書全文。

▲美容師回應狗狗指甲問題。（圖／有點毛毛的）

▲美容師回應狗狗指甲問題。（圖／有點毛毛的）

▲美容師回應狗狗指甲問題。（圖／有點毛毛的）

▼更多精采影音

關鍵字： 指甲流血美容師毛小孩

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