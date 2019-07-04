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女兒想吃麻油雞佛　媽玩笑回「煮貓佛」4分鐘後想起：牠們沒了

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▲貓咪都沒有了貓佛。（圖／網友Yanting Shen授權提供）

▲媽媽開玩笑說要煮貓佛。（圖／網友Yanting Shen授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

住在苗栗的網友Yanting Shen這天一早接到媽媽的訊息，說要煮魚湯給她吃，但她一心只想吃麻油雞佛，於是詢問對方能不能煮，沒想到媽媽卻表示，「又沒佛怎麼煮？」甚至開玩笑說，要把家裡主子的「貓佛」拿來代替，怎料她4分鐘後才突然想起，「我家貓沒佛了。」讓網友全笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪都沒有了貓佛。（圖／網友Yanting Shen授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲「什麼？你說我們都沒有佛了！？」

Yanting Shen的媽媽家裡養了3隻貓咪，全都在7個月大左右時結紮了，因此從那時候開始，「貓佛」就已經被拿掉。當天一大早，女兒向媽媽要求煮麻油雞佛，但因為家裡沒有雞佛，媽媽便開玩笑說要拿貓佛代替，殊不知她頓時忘記愛貓們已經「沒佛了」，讓女兒不禁笑噴，立馬將對話截圖PO至臉書社團「有點毛毛的」。

▲貓咪都沒有了貓佛。（圖／網友Yanting Shen授權提供）

▲主子大約7個月大時就結紮了。

網友看了媽媽驚人的言論後全都笑壞，紛紛在底下留言表示，「求貓咪心理陰影面積...」、「二次傷害」、「感覺可以跟動物醫院收購？！（誤）」、「蛋蛋的哀傷...」、「我可以贊助九層塔煮三杯XD」、「我家都母的，剩...老公的」、「我家狗有兩顆能送你」、「另類商機？」、「皇上成了太監！」、「幫貓QQ」、「媽媽好幽默XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪都沒有了貓佛。（圖／網友Yanting Shen授權提供）

▲▼飼主家裡有3隻沒有貓佛的貓。

▲貓咪都沒有了貓佛。（圖／網友Yanting Shen授權提供）

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關鍵字： 喵喵貓佛雞佛結紮

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