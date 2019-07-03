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想問芒果怎麼賣？　轉頭看...奇異果老闆「顧店顧到睡著」

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▲喵老闆顧店顧到睡著。（圖／網友陳小銘授權提供）

▲喵老闆顧店顧到睡著。（圖／網友陳小銘授權提供）

寵物小組／採訪報導

老闆不在家，今天不賣果！住在新北市的網友陳小銘這天到三重花果山水果行買水果，正當他走到芒果攤旁，準備要詢問老闆芒果價格時，沒想到轉頭一看，這位顧攤的喵老闆卻早已躺下呼呼大睡，完全不顧旁邊堆積如山的香甜芒果，而牠圓滾滾的身型也瞬間成亮點，原來今天賣的不是芒果，而是巨無霸奇異果啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

陳小銘笑說，其實這隻虎斑貓是該水果行很有名的店貓，大部份看到貓咪的時候，牠不是大剌剌地睡在水果攤旁，就是出來磨蹭撒嬌招呼客人，還會在顧客挑選水果時，默默坐在一旁注視著，許多熟客已經非常習慣牠的存在，有時候還會為了不打擾牠而特別繞過去，互動非常有趣可愛。

請繼續往下閱讀...

▲喵老闆顧店顧到睡著。（圖／網友陳小銘授權提供）

▲網友也曾遇到這隻喵老闆。

這張照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「啊！哪來的巨型獮猴桃呀？？？」、「昨天值夜班」、「顧到睡著，是奪累」、「老闆是顆奇異果？」、「買多少芒果才可以吸一次？」、「小心，芒果還在老闆被抱走了」、「偽裝老闆偽裝的真差，一看就是奇異果！」、「只好連老闆一起打包帶走了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 虎斑貓店貓老闆芒果水果睡覺奇異果

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