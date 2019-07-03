貓怕老鼠嚇到「倒退3步讓食」　獸醫：可能和人類有關

▲街鼠大膽搶貓食，貓咪卻害怕倒退3步。（圖／翻攝自YouTube／Radhi Radhi，下同）

寵物小組／綜合報導

一直以來「貓抓老鼠」的印象深植人心，貓就像是老鼠的天敵一樣，但網路上近期瘋傳的一則影片，卻違背了這樣的說法。這隻白橘色的貓咪原本津津有味地吃著碗裡的食物，沒想到當街上的老鼠一靠近，牠卻突然嚇得倒退好幾步，完全不敢任意移動，最後甚至直接把整碗飼料送給老鼠，促成了「貓怕老鼠」的奇景。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

畫面中可以看到，街鼠趁著白橘貓不注意時，默默地移動到牠身邊，直到對方抬起頭，老鼠大膽地往喵喵面前靠近，怎料體型較大的白橘貓反而被嚇到了，害怕地倒退2步，而街鼠甚至接連做出假裝攻擊的動作，一下子就把貓咪驅離，白橘貓眼看著食物不保，便無奈地摸摸鼻子離開，結局讓眾人都傻眼了，沒想到獲勝的會是老鼠。

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▲貓咪被突然靠近的老鼠嚇到。

資深獸醫師陳正倫對此表示，藉由影片內容來看，這隻貓咪身形白胖乾淨, 還可以被近距離拍攝，可見這貓咪疑似長期受到人類飼養，才如此不怕生；而街鼠不僅不怕人類、不怕鏡頭，甚至還敢主動上前與貓爭食，代表老鼠可能也被間接飼養著。

至於現在的貓為什麼不抓老鼠，甚至還會怕，陳醫師列出三種可能，第一，貓咪有可能長期或從小被人類飼養，導致漸漸失去野性；第二，有可能在貓咪小時候或是體形還小時，曾受過街鼠欺負，因此內心留下了陰影；第三，由於現代加工技術成熟，飼料及罐頭的口感比老鼠好吃，所以貓咪對老鼠慢慢失去了興趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲貓咪最後直接把整碗食物讓給老鼠。

大部份家貓「多一事不如少一事」懶得搭理老鼠，而街鼠的戰鬥力大多都比家貓高，只有較年輕不成熟的貓，有機會被激起狩獵慾望，才偶爾會去抓老鼠，但真正會吃下肚的少之又少。影片中的貓咪也明顯對該老鼠沒興趣沒食慾，但也不排除兩者是從小一起長大的好飯友，因為過去貓鼠共存的例子也不少。

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