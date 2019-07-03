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大熱天兜風去！　卡打掐阿嬤「把傘讓給毛孩」背影暖哭路人

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▲卡打掐阿嬤把傘讓給毛小孩。（圖／網友吳雨潔‎ 授權提供）

▲卡打掐阿嬤把陽傘讓給毛小孩。（圖／網友吳雨潔‎ 授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

又是一個成功收服阿嬤的汪星人！台南市網友吳雨潔‎這天騎車停紅燈時，巧遇了1位阿嬤騎乘腳踏車，後座載著1隻可愛的狗狗一起出門，雖然天氣非常炎熱，但阿嬤卻只戴著一頂遮陽帽，而後座的狗狗則是享有公主陽傘防曬，牠安心地坐在阿嬤身後露出幸福的笑容，完全就是個阿嬤寶無誤！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

吳雨潔‎表示，當天行經民生路與民治路交叉路口時，正好在路上看見了這樣的溫馨畫面，於是趕緊拿起手機捕捉下來，她認為那是當天看到最有愛的畫面，也大大稱讚了阿嬤的貼心，並呼籲所有飼主，「期望全世界都能如此有愛對待自己的毛孩，毛孩真的要的不多，只要你用心。」

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▲卡打掐阿嬤把傘讓給毛小孩。（圖／網友吳雨潔‎ 授權提供）

▲有嬤疼的狗狗露出幸福燦笑。

這張照片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛被感動表示，「好有愛的畫面」、「看得出來阿嬤很疼這毛孩」、「阿嬤很讚！」、「你要乖乖，阿嬤很疼惜妳喔！」、「主人沒有金山銀山，但他仍是最幸福的狗狗」、「阿嬤一定很有福氣，一輩子都是！」、「阿嬤養的，就是令人放心XD」、「古代皇族出巡也是這樣XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 毛孩汪汪腳踏車阿嬤陽傘

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