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浪貓遭困濕滑屋頂...數度險墜樓　他們「速搬梯子」神救援！

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寵物小組／綜合報導

日前於大陸廣州有隻浪貓不小心被困在屋頂上，但因為現場鐵皮濕滑，導致小貓一直無法靠自己的力量脫困，所幸這時一群善心男子發現了，想盡辦法要幫助貓咪離開，並且靈機一動搬來了木製的梯子，才成功讓喵喵順著木梯往上走獲救，而這一段影片也被網友讚爆。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲熱心男子搬梯子搶救屋頂貓。（圖／Newsflare／AP）

▲貓咪不斷從屋頂滑落，非常危險。（圖／Newsflare／AP，下同）

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畫面中可以看到，這隻三花貓數度想要自己爬出逃離，但卻因為屋頂濕滑的關係不斷碰壁，爬不到兩步就又滑回原處，甚至差一點就可能墜樓，場面十分驚險，因此一群熱心男子見狀後，先是利用籃子裝在塑膠管底部，希望貓咪可以自己走進籃子內，接著他們再把小貓拉上來，不過因為塑膠管不夠長，加上鐵皮太過濕滑，即使喵喵已經碰到籃子邊緣，卻仍遲遲無法成功得救。

▲熱心男子搬梯子搶救屋頂貓。（圖／Newsflare／AP）

▲熱心男子搬梯子搶救屋頂貓。

於是善心人士們隨後想了另一個方法，火速搬來了一座木梯，期許貓咪可以沿著梯子緩緩地爬上來，而小貓似乎也知道這群人是為了救牠，便乖乖地走向梯子，小心翼翼一步一步踏上木梯後，貓咪才終於順利獲救，所幸牠也沒有受任何傷，平安地結束了這場驚魂記。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 流浪貓屋頂梯子

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