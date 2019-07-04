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鬼祟貓爬上桌「偷吃被拍到」　發現鏡頭...秒轉身裝沒事

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寵物小組／採訪報導

又一個偷吃被抓包的！新北板橋網友許先生家中有隻英國短毛貓「阿懶」，身為吃貨的牠只要看見家人拿出食物，就會趴在桌子上狂看監督，沒想到這天牠卻得寸進尺，一看到桌上放了一盒香噴噴的蛋糕，就忍不住上前偷嘗幾口，正當牠吃著吃著卻發現一旁似乎有道詭異的目光，於是立馬轉身假裝沒事。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲英短偷吃蛋糕被抓包。（圖／網友許睿穎授權提供）

▲抓到了吼！偷吃！！！（圖／網友許先生授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

「阿懶個性貓如其名，看到牠的時間幾乎都在睡覺，沒看到的時候估計也在睡覺。」牠的貓生不是睡就是吃，平常最大的興趣就是監督家人們吃東西，偶爾還會故意靠近聞聞，一心想著若是能吃上一口該有多好，但往往總是碰壁，只能默默再趴回原地繼續監視。

▲英短偷吃蛋糕被抓包。（圖／網友許睿穎授權提供）

▲「一口啦...就一口嘛～」

沒想到貪吃的阿懶這次聞了聞後，卻抵擋不了蛋糕的誘惑，便直接伸舌頭舔下去，幾乎有一半面積都沾上了牠的口水，飼主無奈笑說，「也許是要幫貓奴試試看有沒有毒吧！」捕捉了主子犯案的畫面後，爸爸也馬上將蛋糕收起來，避免喵星人再度偷吃。

▲英短偷吃蛋糕被抓包。（圖／網友許睿穎授權提供）

▲懶惰的阿懶貓生不是吃就是睡。

▲英短偷吃蛋糕被抓包。（圖／網友許睿穎授權提供）

▲睡到頭掉在外面還是沒有醒來XD

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑回，「知道貓會偷吃魚，沒看過會偷舔蛋糕的XD」、「才舔幾下而已，又還沒咬」、「這幾塊是我的，先搶先贏」、「還裝沒事」、「舔過後就全是牠的囉～」，也有網友提醒貓咪不要吃蛋糕比較好，過多的添加物和糖份都有礙毛小孩的健康喔！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲英短偷吃蛋糕被抓包。（圖／網友許睿穎授權提供）

▲工讀生露餡了吧！

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關鍵字： 英國短毛貓蛋糕偷吃

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