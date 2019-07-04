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半夜轉身爆雞皮！　「安娜貝柴」突坐床邊...下巴打光嚇壞媽

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▲安娜貝柴半夜嚇媽媽。（圖／網友鄭昕浧授權提供）

▲「陪～我～玩～」（圖／網友鄭昕浧授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

深夜看到這樣的畫面一定會嚇尿啊！網友鄭昕浧這天晚上睡到一半，突然聽見床邊傳來窸窸窣窣的聲音，就在她轉身一探究竟的瞬間，差點嚇到掉下床，只見家裡的柴犬「仔仔」面無表情地坐在床邊，同時燈光還從下巴打上來，完全就像是鬼片裡的經典場景，讓網友想起近期火紅的安娜貝爾。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

「那時候在睡覺，卻一直聽到有翻東西的聲音，結果睜開眼睛發現牠在看我，原來是在幹壞事怕我發現。」馬麻無奈表示，當時仔仔趁著家人睡著後，默默在地上偷咬衛生紙，但牠又怕媽媽看見，因此一邊玩紙一邊偷看，沒想到這時馬麻卻意外被牠吵醒，雙方對視的瞬間像是空氣凝結一樣，而仔仔也露出心虛的表情，直到媽咪起身，牠就拍拍屁股逃跑了。

請繼續往下閱讀...

▲安娜貝柴半夜嚇媽媽。（圖／網友鄭昕浧授權提供）

▲仔仔出頭很多，還喜歡把零食藏在媽媽床上。

這張照片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑歪表示，「哈哈哈...半夜靈異事件嗎？」、「吃宵夜嗎......」、「該起床陪我玩了吧～」、「安娜貝柴回家囉」、「看妳睡了沒...人家要去變身了」、「絕命奪肉柴」、「厲嬰柴」、「宵夜怨柴...XD」、「ㄟ還沒農曆7月啊」、「真的會嚇到」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 柴犬安娜貝爾半夜

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