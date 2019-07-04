小貓把嬰兒當貓...用嘴「幫她理毛」　新髮型讓媽笑翻！

寵物小組／採訪報導

原來主子還有在兼職當髮型設計師啊！台南網友Joyce Lin家中的英國短毛貓「麥麥」和妹妹「于恩」感情非常好，每當牠看見寶寶睡著後，就會默默地窩到對方身邊，開始幫妹妹理毛整理頭髮，看似溫馨的畫面，其實有個超爆笑的結局，就在于恩醒來後，媽媽一看見她的新髮型不禁笑噴，果然是87號設計師的作品！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲2019嬰兒界最新流行髮型XD。（圖／網友Joyce Lin授權提供，下同）

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只要于恩睡著了，麥麥就會主動上前幫忙整理頭髮，牠一邊扶著寶寶的頭，一邊忘情地狂舔妹妹的頭髮，整顆頭都被牠弄得滿是口水濕答答，但小baby仍在夢裡睡得香甜，似乎也已經很習慣麥麥的專業服務，不過，醒來後卻才是真正的悲劇，前衛的亂髮造型就連媽媽都看不下去！

▲麥麥每天都要幫妹妹整理頭髮才行。

▲家裡有4隻貓，每天都和寶寶玩在一起。

家裡一共有1隻貓媽媽與3隻小貓，其中麥麥和于恩的感情最好，牠似乎覺得對方也是同類，不只喜歡幫牠理毛，也總是和她窩在一起睡覺；此外，寶寶也非常喜歡麥麥，只要醒來就抓著牠不放，2孩幾乎無時無刻都黏在一起，不說還以為她們才是親生姐妹呢！

▲于恩和麥麥就連睡覺也要抱在一起。

這則影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛笑翻表示，「2019最新嬰兒髮型設計師」、「喂～那不是你的毛啦XD」、「菜瓜布刷頭」、「重點是設計師梳客人頭髮梳一半又回頭梳自己的XD」、「頭都濕了」、「一次多少我要預約XD」、「太可愛了吧哈哈哈哈」、「好像很舒服」、「舔完頭不會臭嗎XD」、「這頭毛會刺激生長」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲天天被小貓包圍真的太幸福啦！

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