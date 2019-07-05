特／四周都沒人！愛犬突被「騰空抓起」狠撞牆...嚇到夾尾巴

▲愛犬突然被「空氣」抓起撞牆。（圖／飼主薛小貞提供）

文／飼主薛小貞

我的寶貝「錢錢」。

就在多年前，有一次跟牠單獨在家裡客廳看電視，錢錢莫名的對著窗戶吠叫，後來出現行為異常，牠往我走過來時，卻像有人抓著牠的屁股一樣，屁股翹高高的 一直往後衝，是倒退的衝，直到撞到窗戶下的牆壁！

請繼續往下閱讀...

牠一臉超驚恐看著坐在沙發上的我，然後一直被往後拉的感覺，我就立刻站起來向牠大叫呼喚牠的名字，也趕快衝過去把牠帶回遠離窗戶，錢錢嚇到尾巴都夾起來，我也被牠那驚恐表情嚇到，不過就再也沒發生，至今仍不知為什麼會這樣，我就覺得可怕。

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

世界之大無奇不有，你／妳家中是否有發生過寵物怪異或靈異事件呢？《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，邀請您分享「毛毛或奇妙故事」，不管是小屁孩看到什麼奇怪東西、怪異舉動，還是你家寶貝投胎到你家，再續前緣的暖暖故事，這些都可以投稿至留言處，將有機會「刊登」在寵物雲粉專喲！

＃靈異故事內容須包括：

1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地

2.至少一張相關照片（須為橫圖）

3.字數盡量150字以上

＊投稿請點此。（若是投稿成功，將直接轉貼至寵物雲粉絲團，不再另行通知）

＊範例圖文請看此。

▼更多精彩影音