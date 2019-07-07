柴柴見朋友用「迴旋屁拳」熱情招呼　牠嚇到尖叫：衝啥啦！

寵物小組／採訪報導

小朋友不要學，柴柴有練過！新北中和網友Jia You Xie家中有隻調皮活潑的柴犬「提摩」，超級親狗的牠只要一見到汪朋友，就會忍不住上前熱情地打招呼，有別於一般柴柴的屁股撞人，提摩則是進階版的「迴旋屁拳」，特殊的招呼方式讓公園裡的黑柴嚇到尖叫，就連家人看了都笑翻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴柴用迴旋屁拳和朋友打招呼卻嚇到對方。（圖／臉書粉專「柴犬提摩Teemo」授權提供，下同）

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馬麻笑說，提摩根本就是隻「社交型」的狗狗，每到公園只要看到狗狗，就一定會先用牠專屬的「提摩屁拳」和大家打招呼，且不論是什麼品種，牠都可以和對方玩得很開心，因此也常常在路上遇到提摩的粉絲要求合照，根本就是一隻公關狗狗無誤！

▲提摩總是用屁股來認識朋友。

▲「把拔，那隻柴一直把屁股對著我。」

不過，提摩也曾因為太過相信人類而差點出事，有次家人因為門沒關好，提摩就這樣偷溜出去玩，還直接衝到陌生人懷裡燦笑，完全沒有危機意識，幸好對方好心地根據項圈上的電話找到飼主，狗狗才因此順利回到家，否則要是遇到有心人，後果可能不堪設想。

▲提摩非常親人，就連陌生人也都不害怕。

乖巧脾氣好的提摩讓馬麻直呼，「我覺得我養到天使！」雖然毛孩偶爾還是會搗蛋亂咬，但大多時候都是非常親人親狗的寶貝，就算被其他狗狗兇了，牠也還是笑笑地回應對方，甚至從來沒有對主人露牙生氣過，每天都露出甜美呆萌的笑容，讓家人天天都融化又療癒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲柴：我來看看今天誰偷懶沒來散步。

▲乖巧親人的提摩讓媽媽直呼「養到天使」。

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