就站在牠面前！　傻汪玩躲貓貓「看不到媽」...她笑到抽蓄

▲媽媽躲門後玩捉迷藏，傻汪卻怎麼也找不到。（圖／翻攝自抖音APP「Heyjudy1122」，下同）

寵物小組／綜合報導

世上最遙遠的距離，是我在你面前，但你卻看不到。大陸網友在抖音APP「Heyjudy1122」分享了一段影片，飼主與家裡的薩摩耶「王多金」玩躲貓貓遊戲，門後的她選了一個非常不隱密的地方躲著，但不管多金來回走了幾遍，卻怎麼也看不到對方，最後牠甚至已經站在媽媽面前，卻還是一頭霧水，讓飼主數度笑到抽蓄。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

女飼主笑說，「之前做了一個和狗狗捉迷藏的視頻，很多人留言說我的狗傻，我很不高興，今天我在同樣的地方再測試一遍為狗子洗白。」沒想到這段影片一出，不但沒有為毛孩洗白，反而讓更多人發現了牠的傻，呆萌的多金不僅鼻子失靈，就連視線範圍也超級小，明明馬麻已經站在牠面前，汪星人卻仍傻傻地看著門外，網友看了全笑瘋！

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▲就在你面前啊！！！

影片上傳至抖音APP後，吸引了218萬網友相繼觀看，也紛紛留言笑說，「哈哈哈是傻狗狗無疑了」、「這狗用實力證明了，牠是真傻」、「不是說狗的嗅覺很靈敏嗎？」、「看到後面笑死了」、「喵：我知道，但我就不告訴你！」、「其實狗狗在裝，逗你開心」、「貓：這兩傻子玩一天了，不無聊嗎」、「薩摩耶比二哈還二哈」、「很多人都說對了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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