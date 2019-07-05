「從皮毛開始」關心毛孩健康　世界級美容師教你如何洗澡！

▲「洗澡」對許多毛小孩來說是件可怕的事情。（圖／博東客企業提供，下同）

寵物小組／綜合報導

洗澡不應該是一場硬仗！許多飼主家中的毛小孩一聽到「洗澡」二字，就嚇得趕緊躲起來，就算獎勵再多的零食，牠們也不肯乖乖就範。晉級世界的寵物美容師－梁憶萍老師表示，其實洗澡應該是一種享受才對，用對方法、用對產品，就能讓毛小孩獲得SPA級洗澡享受。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

根據中華民國寵物食品及用品商業同業公會統計，全台寵物產業規模高達500億商機。飼主寵毛孩不手軟，一個月花近2000元在孩身上。不只吃的講究，也希望給毛孩用最好的。據統計約有67.3%飼主是自己或家人幫毛孩洗澡，飼主平均一星期幫毛孩洗一次澡，主要是因為體味、食物殘渣造成、出門散步所導致身上有體臭。幫毛孩洗澡不容易，亂跑、甩的飼主全身是水，這是每位飼主很有感的事。

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▲只要用對方法及產品，洗澡不再是件痛苦的事！

擁有20多年的寵物美容實戰經驗，晉級世界的寵物美容師－梁憶萍老師分享，毛孩洗澡會害怕，往往因為巨大的水柱、頭部濕答答、吹風機哄哄的巨大聲響讓毛孩產生抗拒洗澡的行為。梁億萍還說，毛孩洗澡應該是一種享受，建議飼主由身體開始洗，盡量將蓮蓬頭靠近寵物皮膚，最後再沖洗頭部。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

梁憶萍表示，洗澡不外乎是去除體臭、減少濕疹問題及清潔身體，清洗時務必要打溼身體再使用洗毛精按摩全身，依照自家毛孩的皮膚狀況洗1-2次，每次約按摩全身五分鐘再沖洗掉。同時也建議選擇有SNQ國家品質標章或SGS檢驗合格的洗毛精，香味選擇有歐盟有機植萃認證的也會讓毛孩在使用上更安心。

▲世界級美容師教你幫毛孩洗澡。

另外，含有「奈米礦物能量原素」的洗毛精則因為奈米共振，能將洗毛精中的成份切割成小分子深入皮膚清潔，吸付、阻隔皮膚上害菌，在除臭、保溼上表現相當優異。梁憶萍老師親身幫自家毛孩使用過後，洗完皮毛後不僅保溼且蓬鬆，在均質的洗澡期間內，也不會輕易產生體臭。

梁憶萍老師也提醒，毛孩膚質屬弱鹼性，跟人類不一樣，千萬不要用人用洗髮精幫寵物洗澡，以免造成皮膚酸鹼值被破壞、保護力下降而成為細菌溫床。7/5（五）世界級寵物美容師也將現身台北寵物展，分享飼主們最困擾的皮膚問題，並針對除臭、濕疹、清潔力三方面做完整的居家洗澡知識。

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