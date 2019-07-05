媽加班累壞返家看狗　懶柴卻僅用「尾巴歡迎」超敷衍！

寵物小組／採訪報導

「怎麼弄到現在才回來？都幾點了？」台南柴犬「橘子」每天都會在固定時間等待媽咪回家，但是這天馬麻因為工作的關係，延誤了下班時間，於是橘子等到累了，便趴在客廳稍作休息，沒想到當媽媽開門的那剎那，毛孩不是立馬爬起來迎接，反而是面無表情地看著她，敷衍地搖了2下尾巴以示歡迎，讓媽媽超傻眼！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「喔，你回來了。」（圖／臉書粉專「柴燒橘烤」授權提供，下同）

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平時橘子只要聽到門外傳來媽媽的停車聲，就會主動跑到門口預備，牠總是興奮地搖著尾巴狂撲迎接，殊不知這天當媽媽因工加班後，卻得到了這樣的待遇。「我那天加班晚回家，想說牠會不會更熱烈歡迎，想不到是用尾巴歡迎而已。」直到過了10秒左右，橘子才緩緩地站起來撒嬌。

▲汪：早一點回家不就好了嗎？

▲橘子其實非常重視家人。

當天爸爸還偷偷爆料表示，其實那天是因為橘子數度等到睡著，才會看起來懶洋洋的。橘子是個非常重視家人的汪星人，只要爸媽超過一天沒回家，牠就會一張臉奧嘟嘟，直到見面的那一刻，牠還會故意鬧脾氣不理人，先前媽咪曾出國好幾天沒回家，結果橘子長達一整天都把她當空氣，讓家人全都超無奈！

▲橘子一看到爸爸就開心地站起來搖尾巴迎接，下秒才想到「我要生氣」。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「橘子也太敷衍了！」、「尾巴柴」、「柴柴迎接主人回家不是都開飛機的嘛？」、「我家的看到我都先伸懶腰...趴到腰痠...」、「我家的也是...」、「先抓抓癢再說XD」、「一開始好敷衍」、「還沒睡醒，然後那個伸懶腰@@」、「什麼態度」、「太可愛了哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲也沒有等到累成這樣吧XD

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