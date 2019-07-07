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超商店員按摩手法超專業！　法鬥爽臉指定「每天都要來」

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寵物小組／採訪報導

「馬麻，按摩師姐姐在等我了啦！」住在台北市大同區的法鬥弟弟「君根」非常喜歡外出散步，只要夏天一到，牠就會指定要到附近的超商巡視一回，而媽媽還發現，其實君根不只是為了冷氣而來，超商店員的超專業手法按摩也是吸引牠的重點之一，瞧牠一臉享受的模樣，可見牠有多喜歡這項服務呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲法鬥每天報到超商吹冷氣按摩。（圖／臉書粉專「法鬥君根弟弟」授權提供）

▲「這位按摩師專業度我給100分！」（圖／臉書粉專「法鬥君根弟弟」授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

君根一天都會去超商好幾次，還會特別選在最涼的冰箱旁待著，由於店長也很喜歡毛小孩，因此不會排斥讓狗狗進店裡，而店員也幾乎都和君根很熟，知道牠最喜歡按摩屁屁，於是只要他們一有空，就會特地上前幫君根服務一番，不過，如果店員忙於工作的話，君根就會在吹完冷氣後乖乖回家。

▲法鬥每天報到超商吹冷氣按摩。（圖／臉書粉專「法鬥君根弟弟」授權提供）

▲君根只要一進超商就會自動窩到冰箱旁邊。

▲法鬥每天報到超商吹冷氣按摩。（圖／臉書粉專「法鬥君根弟弟」授權提供）

▲超商店員都非常喜歡乖巧親人的君根。

馬麻將影片上傳至臉書粉絲專頁「法鬥君根弟弟」並笑說，「買雞蛋送按摩！」網友看了紛紛笑回，「君根好幸福呀」、「好舒服的臉」、「姊姊幫我按摩舒服點，下次買饅頭來請你吃」、「超舒服的W型笑容都出來了啊！君根真的是人見人愛」、「長得帥就是福利多多，君根真的舒服的」、「牛帥真好」、「店員手法很熟練」、「VVVVVVIP才有的服務！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲法鬥每天報到超商吹冷氣按摩。（圖／臉書粉專「法鬥君根弟弟」授權提供）

▲汪：馬麻這裡好涼啊！你也快來吹吹！

▲法鬥每天報到超商吹冷氣按摩。（圖／臉書粉專「法鬥君根弟弟」授權提供）

▲「馬麻我可以再待一下下嗎？」

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關鍵字： 法鬥超商店員按摩冷氣

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