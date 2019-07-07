新竹小貓「遭汙泥困排水管」　消防員爬3樓救援...得救瞬間全場歡呼

寵物小組／綜合報導

新竹市消防局光復分隊於4日晚間獲報，一名周姓屋主不斷聽見住家牆壁傳出微弱的貓叫聲，於是消防隊立即派員前往查看，發現小貓疑似受困於排水管裡，但因夜晚現場燈光不佳的關係，決定隔日再行救援，消防員一早頂著烈日爬上3樓，2個半小時後成功將水管取下，並將貓咪救出，讓現場一陣感動歡呼！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲小貓遭汙泥困排水管，被消防員順利救出。（圖／新竹市消防局提供）

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分隊長林明旦表示，報案人家中的愛貓近期失蹤了，而他又剛好在牆壁聽見陣陣貓叫聲，於是心急地向相關單位求助，也透過身為義消大隊幹部的市議員曾資程聯絡消防隊，起初消防同仁到場時，嘗試了各種方法卻一一碰壁，因此經過協調後，決定暫時收隊，隔天早上另尋其他辦法救援。

▲消防員頂著烈日冒風險爬3樓救援。（圖／新竹市消防局提供）

由於小貓卡在3樓室外的排水管裡，因此救援人員必有一定的風險，行前林明旦特別叮嚀同仁「安全第一」，此次勤務不僅有高度墜落風險、高溫熱衰竭危害，甚至還有拆除石棉瓦引起的呼吸系統危害，同時也得顧及切割破壞水管的位置及手法，避免不小心傷及小貓。

▲消防員評估狀況後，將水管切割取下。（圖／新竹市消防局提供）

經過現場環境評估及一切準備就緒後，消防員以油壓剪、電鋸等工具切割牆外的雨水排水管，確認小貓受困位置後，將部分水管截取下來，歷經2個半小時終於順利救出貓咪，過程中消防員的新手機甚至不幸墜地裂開。救出貓咪後發現，原來牠是被淤積在排水管內的汙泥堵住了，現場人員一見到小貓平安得救後，紛紛忍不住感動地歡呼起來，場面十分溫馨！

▲所幸小貓與消防員皆平安無事，圓滿落幕。（圖／新竹市消防局提供）

▲小貓得救時全身都是汙泥。（圖／浪愛傳遞提供）

雖然最後確認該隻小貓並非屋主的愛貓，不過事後貓咪也直接由一位女志工收編，同時將牠取名為Uni（汙泥），意即從汙泥中重生；而動物救援團隊「浪愛傳遞」的志工邵柏虎也表示，送醫治療檢查後，得知Uni目前脫水、失溫34度，且黏膜偏白，可能是因為緊張或貧血的關係；飼主還說，牠的第一坨便便充滿了泥沙，不過飲食正常，偶爾也會起床走路，仍需繼續觀察，相信會越來越好！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲小貓救出後由志工直接收編。（圖／新竹市消防局提供）

▲Uni目前仍需進一步觀察，希望未來可以健康地長大！（圖／浪愛傳遞提供）

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