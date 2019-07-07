ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

新竹小貓「遭汙泥困排水管」　消防員爬3樓救援...得救瞬間全場歡呼

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

新竹市消防局光復分隊於4日晚間獲報，一名周姓屋主不斷聽見住家牆壁傳出微弱的貓叫聲，於是消防隊立即派員前往查看，發現小貓疑似受困於排水管裡，但因夜晚現場燈光不佳的關係，決定隔日再行救援，消防員一早頂著烈日爬上3樓，2個半小時後成功將水管取下，並將貓咪救出，讓現場一陣感動歡呼！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲小貓遭汙泥困排水管。（圖／新竹市消防局提供）

▲小貓遭汙泥困排水管，被消防員順利救出。（圖／新竹市消防局提供）

請繼續往下閱讀...

分隊長林明旦表示，報案人家中的愛貓近期失蹤了，而他又剛好在牆壁聽見陣陣貓叫聲，於是心急地向相關單位求助，也透過身為義消大隊幹部的市議員曾資程聯絡消防隊，起初消防同仁到場時，嘗試了各種方法卻一一碰壁，因此經過協調後，決定暫時收隊，隔天早上另尋其他辦法救援。

▲小貓遭汙泥困排水管。（圖／新竹市消防局提供）

▲消防員頂著烈日冒風險爬3樓救援。（圖／新竹市消防局提供）

由於小貓卡在3樓室外的排水管裡，因此救援人員必有一定的風險，行前林明旦特別叮嚀同仁「安全第一」，此次勤務不僅有高度墜落風險、高溫熱衰竭危害，甚至還有拆除石棉瓦引起的呼吸系統危害，同時也得顧及切割破壞水管的位置及手法，避免不小心傷及小貓。

▲小貓遭汙泥困排水管。（圖／新竹市消防局提供）

▲消防員評估狀況後，將水管切割取下。（圖／新竹市消防局提供）

經過現場環境評估及一切準備就緒後，消防員以油壓剪、電鋸等工具切割牆外的雨水排水管，確認小貓受困位置後，將部分水管截取下來，歷經2個半小時終於順利救出貓咪，過程中消防員的新手機甚至不幸墜地裂開。救出貓咪後發現，原來牠是被淤積在排水管內的汙泥堵住了，現場人員一見到小貓平安得救後，紛紛忍不住感動地歡呼起來，場面十分溫馨！

▲小貓遭汙泥困排水管。（圖／新竹市消防局提供）

▲所幸小貓與消防員皆平安無事，圓滿落幕。（圖／新竹市消防局提供）

▲小貓遭汙泥困排水管。（圖／浪愛傳遞提供）

▲小貓得救時全身都是汙泥。（圖／浪愛傳遞提供）

雖然最後確認該隻小貓並非屋主的愛貓，不過事後貓咪也直接由一位女志工收編，同時將牠取名為Uni（汙泥），意即從汙泥中重生；而動物救援團隊「浪愛傳遞」的志工邵柏虎也表示，送醫治療檢查後，得知Uni目前脫水、失溫34度，且黏膜偏白，可能是因為緊張或貧血的關係；飼主還說，牠的第一坨便便充滿了泥沙，不過飲食正常，偶爾也會起床走路，仍需繼續觀察，相信會越來越好！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小貓遭汙泥困排水管。（圖／新竹市消防局提供）

▲小貓救出後由志工直接收編。（圖／新竹市消防局提供）

▲小貓遭汙泥困排水管。（圖／浪愛傳遞提供）

▲Uni目前仍需進一步觀察，希望未來可以健康地長大！（圖／浪愛傳遞提供）

▼更多精采影音

關鍵字： 流浪貓小貓排水管汙泥消防員

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

媽加班累壞返家看狗　懶柴卻僅用「尾巴歡迎」超敷衍！

2個月小貓趴路中央「守護離世夥伴」到最後...他心..

就站在牠面前！　傻汪玩躲貓貓「看不到媽」...她笑..

特／四周都沒人！愛犬突被「騰空抓起」狠撞牆...嚇..

「從皮毛開始」關心毛孩健康　世界級美容師教你如何洗..

女兒想吃麻油雞佛　媽玩笑回「煮貓佛」4分鐘後想起：..

小貓把嬰兒當貓...用嘴「幫她理毛」　新髮型讓媽笑..

鬼祟貓爬上桌「偷吃被拍到」　發現鏡頭...秒轉身裝..

半夜轉身爆雞皮！　「安娜貝柴」突坐床邊...下巴打..

浪貓遭困濕滑屋頂...數度險墜樓　他們「速搬梯子」..

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好..

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 ..

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳..

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子..

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網..

奴才上工！DIY自製居家貓鞦韆 主子各種花式捧場...

祐銘&麻吉貓-遛貓咪會很奇怪嗎？麻吉是隻愛散步的貓

最萌吃貨！倉鼠暴風嗑光蘋果乾 1分鐘完食...嘴嘴..

主人不好當！奴才停止騷癢癢...米克斯「伸手狂撥」..

快幫我脫掉！柴柴穿鞋超慌張 小腳狂竄「懸空定格」鏟..

新竹小貓「遭汙泥困排水管」　消防員爬3樓救援.....

忠心瑪爾護主共喪火窟　修復師縫毛2HR重建潔白萌樣

超商店員按摩手法超專業！　法鬥爽臉指定「每天都要來..

主人玩VR狂揍空氣！小黃狗「眼神死」傻盯壞掉奴才：..

房客退租滿屋垃圾！萌汪遭棄養關籠內　房東一看氣炸：..

黑柴穿鞋喪失行走能力　抬腿後踢秒變「小黑馬」.....

毛孩飼主全瘋狂！竹北店開幕「超殺優惠」擠爆人　邊境..

哥葛幫剪指甲歐告「恐龍臉」嚇唬　換人來反差笑翻網

黃金獵犬吐「5顆寶貝」吸塵器嘴秒消風　900人驚呆..

小鸚無影腳神速撓癢！差點跌倒還氣噗噗　興趣是當「間..

1個字關10天！爆走男飆「五字經」幹譙警…電話有錄..

NEW ERA用血輪眼、漩渦、曉組織打造最經典《火..

為拍抖音「特技跳橋」！　印度男溺水…朋友見死不救忙..

中職／陳重羽骨折完成手術　下半季歸隊有變數

扁塌出油又飄異味！專家揪「洗髮超NG行為」很多人第..

美軍研發的資安工具　如何變成網路黑市的隱密服務

UFC史上最快KO！馬斯達維爾「衝膝」只花5秒解決..

人馬一體的傲氣　馬自達堅決棄用觸控式螢幕

擅離職守3天　反潛直升機飛官都在拍長官馬屁

【時光機】修墳師不信有鬼　但太太卻指著空氣說有女人

寵物動物熱門新聞

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

6年來幫遭竊愛犬慶生　奇蹟降臨

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

嬤餵自來喵嫌麻煩　被問送養秒拒

阿金把「貓頭」當娃娃含嘴裡甜睡

汪鍊20年獲自由　第一步卻是最..

阿金散步突不走　要主人幫救同伴

退租客留滿屋垃圾　房東氣炸：是..

主人玩VR狂揍空氣！萌汪傻盯壞..

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

佛堂野放寵物鳥　她院子一堆鳥屍

浪浪躺友善超商　吹冷氣睡到做夢

「最強銷售柴」掛25元廣告牌顧..

媽媽死了…孤兒小猴可能終身需收..

讀者迴響

熱門新聞

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

6年來幫遭竊愛犬慶生　奇蹟降臨

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

嬤餵自來喵嫌麻煩　被問送養秒拒

阿金把「貓頭」當娃娃含嘴裡甜睡

汪鍊20年獲自由　第一步卻是最..

阿金散步突不走　要主人幫救同伴

退租客留滿屋垃圾　房東氣炸：是..

主人玩VR狂揍空氣！萌汪傻盯壞..

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

佛堂野放寵物鳥　她院子一堆鳥屍

浪浪躺友善超商　吹冷氣睡到做夢

「最強銷售柴」掛25元廣告牌顧..

媽媽死了…孤兒小猴可能終身需收..

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

最新影片

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子」助成功脫險

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網笑：間諜泡芙

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面