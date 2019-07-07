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肥腸掉在路邊壞掉！　太陽下狂蠕動...網笑：烤熟了啦

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寵物小組／綜合報導

再烤下去要糙灰搭了啦！網友杜小銘家中有隻體型圓滾滾的超萌臘腸犬「小豬」，這天牠一看到室外出了太陽，就忍不住溜出去曬個日光浴，沒想到這一幕竟然被奴才全拍下，小豬舒服地在陽光下瘋狂蠕動，四腳朝天抽動的模樣就像個故障的汪娃娃，就連網友看了也不禁笑噴，「在烤香腸嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

小豬只要看到外面出太陽，就會默默走到門外曬曬肉，影片中可以看到，牠特別找了一個舒服的位置，直接在地墊上滾好滾滿，但數度卻似乎因為肚子卡住，導致自己翻不了身，肉肉蠕動的模樣讓人看了不禁嘴角失守，就連爸爸也笑說，「我家的肥腸壞掉了！」

▲肥腸在路邊壞掉了。（圖／有點毛毛的／網友杜小銘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲肥腸在路邊壞掉了。（圖／有點毛毛的／網友杜小銘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑壞表示，「真的是肥腸欸...」、「送去维修中心」、「在烤香腸嗎？」、「九轉肥腸？好像轉不過去XD」、「殺菌中...地球人不會懂的啦！」、「這隻是海狗2.0嗎」、「要翻面均勻烤熟一點味道比較香」、「這根臘腸不錯， 煎到一半他自己會翻面」、「HOT DOG」、「天氣熱沒有冰會壞掉」、「在熱菜啦XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 臘腸犬肥腸太陽路邊

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