一大早就被抓去「露天洗澡」　橘貓趴水桶表情超美送！

寵物小組／綜合報導

「看得出來我有多不想洗澡嗎？」網友Amber Tai家中有隻4歲的橘貓「小黃哥」，這天一大早就被媽媽抓出來洗「露天浴」，牠無奈地趴在水桶裡，一臉厭世不爽的表情讓家人全都笑翻，但是不管水怎麼淋，牠依然乖乖地配合馬麻的指示，果然是「表情說不要，身體最誠實」啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

畫面中可以看到，小黃哥一動也不動地窩在水桶裡任由主人擺布，似乎知道自己不管再怎麼不情願，最終還是得乖乖洗澡一樣，牠厭世地將雙手擺在桶子外面，連掙扎1秒都懶，只露出一臉超不爽的表情望著鏡頭，超搞笑的模樣讓家人及網友全笑壞，根本就是戲精無誤。

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▲「啊是洗完沒？本喵要回去補眠了。」（圖／有點毛毛的／網友Amber Tai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友紛紛在底下留言笑回，「他的臉也太厭世了吧XD」、「表情很美送，但身體很配合，啊哈哈哈哈哈」、「喵：奴才你是好了沒」、「好乖喔！我們家的早就跳起來跑了」、「超不爽的XD」、「臉很臭啊！」、「要奪厭世就有奪厭世」、「喵：我是誰，我在哪裡，我在幹嘛」、「感受到很深的怨念XD」、「真正的眼神死」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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