把狗騰空「高掛3樓窗外」玩！　牠雙腳踢牆狂掙扎...網怒了

寵物小組／綜合報導

位於桃園市蘆竹區的鵬程萬里社區7日驚傳疑似虐狗案！民眾目擊一隻黑狗竟被騰空高掛在3樓窗外，只見無助的牠不斷踢牆掙扎，周邊卻沒有任何防護措施，因此只要稍不注意，犬隻很有可能就此墜樓發生意外，但飼主卻向警方宣稱是「在玩」，據鄰居表示，這已經不是第一次發生，讓網友全都怒了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲飼主把狗高掛三樓窗外「玩」。（圖／網友何先生提供）

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南崁派出所副所長王煌婷指出，當天晚間6時許警方請行為人帶著愛犬到案說明，這位30多歲的男飼主承認自己確實有把狗狗掛在窗外，不過他宣稱自己是在和狗狗玩才會這樣做，而警方初步檢視黑狗的身體，發現並無明顯外傷痕跡，且精神狀況良好正常也很活潑，因此暫時由飼主把狗狗帶回，同時將此案轉至動保處判定是否裁罰。

▲飼主帶狗狗至警局到案說明。（圖／南崁派出所提供）

目擊網友何先生將影片上傳至臉書公開社團「蘆竹南崁資訊大小事分享團」並表示，他發現屋主疑似虐狗的當下，詢問了幾位在社區中散步聊天的住戶，但他們卻異口同聲地說，這已經不是第一次了，飼主常態性地將狗狗高掛在窗外讓牠掙扎，但因沒法拍到行為人，不知道該怎麼辦。

▲飼主似乎已經不是第一次「掛狗」。（圖／南崁派出所提供）

對此，桃園動保處今（8日）稍早表示，由於飼主該行為違反了《動物保護法》第5條第2項規定，使其飼養之動物遭受惡意或無故之騷擾、虐待或傷害者，可依法沒入飼主之動物，因此動保處目前已暫時將狗狗帶回安置，避免再度暴露於危險之中。而動保人員先前至飼主住處稽查時，發現犬隻飼養環境與狗狗的精神及健康狀況皆無異常，因此後續也將進一步查明原因。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲年幼的小黑狗目前健康及精神狀況正常，不過暫時由動保處沒入安置。（圖／桃園動保處提供）