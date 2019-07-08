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吉娃娃落枕？　媽急丟「一把火腿腸」搶救...牠卻鄙視臉回應

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▲吉娃娃落枕。（圖／翻攝自「爆笑公社」）

▲吉娃娃落枕姿勢鄙視人，連媽媽也拿牠沒辦法。（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

「我就靜靜地看著你裝逼！」網友Kal Vin在臉書公開社團「爆笑公社」轉發了一段影片，這天飼主家裡的吉娃娃不知道哪根筋不對，突然自己站在床上，還把頭將近90度地歪向一邊，這時媽媽丟了一大把火腿腸，以為能讓毛孩「醒來」，沒想到牠根本沒看在眼裡，甚至露出一臉鄙視的表情，讓家人笑到蝦龜！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片中可以看到，無厘頭的吉娃娃不知為何把自己弄得像「落枕」一樣，牠歪著頭眼睛直直地盯著主人，就連媽媽也看不懂毛孩在做什麼，於是丟了一大把火腿腸想要分散牠的注意力，但汪星人卻只是冷冷地看一眼，接著繼續維持故障姿勢，家人不禁笑到差點喘不過氣，而媽媽也無奈地說，「牠在裝啦！」

請繼續往下閱讀...

網友看了這段影片後，紛紛在底下留言笑回，「吉娃娃都戲精」、「是給太少了」、「這吉娃娃落枕的很嚴重XD」、「這是態度，你不懂～」、「這是鄙視你」、「我第一眼以為烤雞」、「臉真的很擊敗」、「怎麼有辦法這樣XD」、「都給你火腿腸了你還想怎樣」、「假鬼假怪的」、「沒發現他在不爽，正在斜眼看你嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

※小提醒：狗狗久站會傷害到牠的膝關節和脊椎，嚴重的話甚至有可能癱瘓，因此還是要盡量避免讓毛小孩雙腳站立喔！

 

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關鍵字： 吉娃娃火腿腸落枕表情

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