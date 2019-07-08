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小姐姐專心寫功課　喵皇「整尊蹭上去」擋滿滿：陪我玩～

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寵物小組／採訪報導

功課寫不完都是主子害的！來自台北市的美國短毛貓「麥教授」是個超級愛撒嬌的喵星人，只要看到家裡的姐姐坐在桌前認真地做作業，就會忍不住上前去干擾一番，牠幾乎把整個身體都蹭到對方身上，數度用肉身遮擋姐姐的視線，只求她能夠停下筆來陪玩，姐姐雖然無奈但也看得出她嘴角微微透露出幸福感！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲美短狂打擾姐姐寫功課。（圖／網友麥教授授權提供）

▲美短狂打擾姐姐寫功課。（圖／網友麥教授授權提供，下同）

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「麥教授」這個名字來自於電影《哈利波特》，不過媽媽卻笑說，「哈利波特的麥教授很認真，我們家的麥教授很愛擾亂姐姐。」牠和姐姐的感情非常好，一旦看到對方一坐下來寫功課或是彈鋼琴，就會默默到身邊狂蹭，只希望姐姐可以拋下手邊事物摸摸牠、抱抱牠，甚至陪牠玩，若對方不照做的話，牠絕對不會善罷干休。

▲美短狂打擾姐姐寫功課。（圖／網友麥教授授權提供）

▲「你看不到你看不到你看不到...」

▲美短狂打擾姐姐寫功課。（圖／網友麥教授授權提供）

▲喵：寫完了沒啦本喵等你太久了！

親人的麥教授不只平常喜歡撒嬌，經常睡在大人的腿上，就連家人回家時，牠也一定會馬上跑出來迎接，根本就不像一般的傲嬌主子，甚至只要有人和牠說話，牠就會搞威地回答一大串外星語，超呆萌的模樣讓家人都不禁笑翻，同時牠也是家裡的開心果呢！

▲美短狂打擾姐姐寫功課。（圖／網友麥教授授權提供）

▲麥教授起來上課啦！

▲美短狂打擾姐姐寫功課。（圖／網友麥教授授權提供）

▲飼主家中養了兩隻貓咪。

這則影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「媽啊，好羡慕呀！」、「太可愛了」、「從那眼神看出，並不是在賽乃，只是單純想阻礙妹妹寫功課而已XD」、「作業有我可愛嗎～快摸我」、「別人家的貓總是不會讓人失望」、「各種妨礙XD」、「怎麼這麼塞奶啦！小姐姐還不快抱緊處理」、「難怪作業寫不完XD」、「以後不用寫功課了，就說被麥教授吃了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲美短狂打擾姐姐寫功課。（圖／網友麥教授授權提供）

▲麥教授：我這麼可愛，你捨得寫功課嗎？

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關鍵字： 喵喵美國短毛貓功課作業姐姐

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