浪貓超傲嬌「先摸摸才肯吃飯」！　她笑：聽說鄰居用湯匙餵

寵物小組／綜合報導

「我就是浪貓界的皇帝啦！」網友Eleanor Tan家附近有一隻浪浪小橘貓，只要遇見對方，她都會特地送上乾乾，但是傲嬌的喵喵卻不是把飯送到牠面前，牠就會乖乖吃掉的，條件很多的牠甚至要求路人得先摸摸伺候，還得看牠心情才決定要不要吃，讓網友笑說，根本是高級流浪漢啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「不先按個摩，朕可是不吃的喔。」（圖／有點毛毛的／網友Eleanor Tan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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Eleanor Tan在臉書社團「有點毛毛的」PO出影片笑說，「流浪漢又來了，給牠添了飯不去吃，還要先趴地上摸摸才吃飯。聽說對面鄰居還用湯匙一口一口餵牠，身為流浪漢會不會太好命了？」傲嬌的橘貓主動趴在地上不停喵喵叫，彷彿就像命令著奴才趕緊送上摸摸伺候，直到牠覺得摸夠了之後，才願意乖乖上前吃飯。

▲摸摸完之後，橘貓才乖乖去吃飯。

網友們看了這則影片後紛紛留言笑回，「流浪貓（X；社區供養貓（O」、「高級流浪漢」、「這社區主委吧」、「明明就是社區主委+1」、「好乖喔」、「你們社區的人很好」，同時也有人詢問原PO是否願意幫親人的貓咪找個家，但她也回覆表示，一年前嘗試抱起喵喵時曾被牠抓傷過，其實牠不怎麼親人，除非接觸超過半年以上，否則牠一看到陌生人就會先躲起來，因此目前還無法協助送養。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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