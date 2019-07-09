地心引力害的！「椅縫流出一坨肉」...7公斤喵臉超無辜

寵物小組／採訪報導

「人家只是肚皮鬆啦！」中壢網友橋克家中有隻非常有福氣的三花貓「喵喵」，這天牠才剛吃飽飯，就默默鑽進桌子底下趴著休息，沒想到當把拔彎腰一看，竟驚見這爆笑的畫面，喵喵趴在兩張椅子合併起來的位置，但牠的肚子卻不小心從椅縫中間垂下來，毛孩還露出一臉無辜的模樣，讓1.5萬網友全笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「那個只是皮跟毛啦不要誤會。」（圖／網友橋克授權提供，下同）

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把拔無奈笑說，其實喵喵確實是個非常貪吃的喵星人，只要牠肚子餓了，絕對不能不給牠吃東西，否則牠就會一直來亂，只要奴才走到哪就跟到哪、喵到哪，甚至還會打悲情牌，開始吃塑膠袋、翻垃圾桶等等，因此爸爸總是心軟，一不小心就餵出了1隻將近7公斤的小肥貓。

▲原來是天天吃把費啊XD

▲喵：那個...你是不是還沒給我下午茶？

這張照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，吸引了1.5萬網友紛紛按讚並留言笑說，「好可愛，不過我忍不住笑了」、「第一次看到T字型的貓」、「地心引力惹的禍」、「要滴下去了～」、「怎麼那麼可愛啦」、「漏餡了XD」、「腰包要戴好阿～～～」、「麻糬肚子」、「貓果然是液體的XD」、「請問這阿罵養多久的成績呢？XD」、「手手伸過去接（搓）住（揉）！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲貪吃的喵喵目前已經快要7公斤了。

▲「都是角度問題啦！奴才不會拍照！」

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