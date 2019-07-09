除了人類外唯一會跳舞的動物！　「鳳頭鸚鵡」展現14種舞步逗主人開心

寵物小組／綜合報導

不僅人類會跳舞，連鸚鵡聽到音樂都會跟著擺動！美國科學家發現，「鳳頭鸚鵡」（cockatoo）是唯一除了人類以外，能夠隨著節奏起舞的動物，一隻叫做雪球（Snowball）的鳳頭鸚鵡就曾展現過高超舞技，一聽到80年代的迪斯可舞曲馬上忍不住左右搖擺，模樣相當逗趣。

據《太陽報》報導，這段影片是在2008年所拍攝，當時雪球12歲大，能表現14種不同的舞步，而且沒有人教牠，牠聽到80年代舞曲《女孩只想玩樂》（Girls Just Want to Have Fun）就會自然而然點頭、踢腳。

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▲鳳頭鸚鵡會為了社交而跳舞。（圖／取自免費圖庫pixabay）



直到2016年有份報告在研究「舞蹈演化」，科學家才翻出這段影片仔細觀察，發現牠會隨著不同的旋律變換舞步，而且動作多達14種。《當代生物學》（Current Biology）一篇文章指出，雪球跳舞的舉動就像是人類在「社交」，牠利用這種方式來和主人互動。

研究也發現，雪球部分舞步能反映出牠的創造力，「除了人類，大部分的動物在爭取食物或交配時才會展現創造力，但雪球跳舞不是為了食物或交配，單純只是想和人產生交流。」在雪球跳舞的當下，主人也不斷稱讚牠是個「好孩子」，讓雪球感覺到成功吸引主人注意，便更賣力地繼續跳舞。