除了人類外唯一會跳舞的動物！　「鳳頭鸚鵡」展現14種舞步逗主人開心

寵物小組/綜合報導

不僅人類會跳舞,連鸚鵡聽到音樂都會跟著擺動!美國科學家發現,「鳳頭鸚鵡」(cockatoo)是唯一除了人類以外,能夠隨著節奏起舞的動物,一隻叫做雪球(Snowball)的鳳頭鸚鵡就曾展現過高超舞技,一聽到80年代的迪斯可舞曲馬上忍不住左右搖擺,模樣相當逗趣。

據《太陽報》報導,這段影片是在2008年所拍攝,當時雪球12歲大,能表現14種不同的舞步,而且沒有人教牠,牠聽到80年代舞曲《女孩只想玩樂》(Girls Just Want to Have Fun)就會自然而然點頭、踢腳。

請繼續往下閱讀...

▲鳳頭鸚鵡會為了社交而跳舞。(圖/取自免費圖庫pixabay)



直到2016年有份報告在研究「舞蹈演化」,科學家才翻出這段影片仔細觀察,發現牠會隨著不同的旋律變換舞步,而且動作多達14種。《當代生物學》(Current Biology)一篇文章指出,雪球跳舞的舉動就像是人類在「社交」,牠利用這種方式來和主人互動。

研究也發現,雪球部分舞步能反映出牠的創造力,「除了人類,大部分的動物在爭取食物或交配時才會展現創造力,但雪球跳舞不是為了食物或交配,單純只是想和人產生交流。」在雪球跳舞的當下,主人也不斷稱讚牠是個「好孩子」,讓雪球感覺到成功吸引主人注意,便更賣力地繼續跳舞。