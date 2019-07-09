ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

除了人類外唯一會跳舞的動物！　「鳳頭鸚鵡」展現14種舞步逗主人開心

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

不僅人類會跳舞，連鸚鵡聽到音樂都會跟著擺動！美國科學家發現，「鳳頭鸚鵡」（cockatoo）是唯一除了人類以外，能夠隨著節奏起舞的動物，一隻叫做雪球（Snowball）的鳳頭鸚鵡就曾展現過高超舞技，一聽到80年代的迪斯可舞曲馬上忍不住左右搖擺，模樣相當逗趣。

據《太陽報》報導，這段影片是在2008年所拍攝，當時雪球12歲大，能表現14種不同的舞步，而且沒有人教牠，牠聽到80年代舞曲《女孩只想玩樂》（Girls Just Want to Have Fun）就會自然而然點頭、踢腳。

▲▼鳳頭鸚鵡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

請繼續往下閱讀...

▲鳳頭鸚鵡會為了社交而跳舞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

直到2016年有份報告在研究「舞蹈演化」，科學家才翻出這段影片仔細觀察，發現牠會隨著不同的旋律變換舞步，而且動作多達14種。《當代生物學》（Current Biology）一篇文章指出，雪球跳舞的舉動就像是人類在「社交」，牠利用這種方式來和主人互動。

研究也發現，雪球部分舞步能反映出牠的創造力，「除了人類，大部分的動物在爭取食物或交配時才會展現創造力，但雪球跳舞不是為了食物或交配，單純只是想和人產生交流。」在雪球跳舞的當下，主人也不斷稱讚牠是個「好孩子」，讓雪球感覺到成功吸引主人注意，便更賣力地繼續跳舞。

關鍵字： 鳳頭鸚鵡雪球跳舞cockatoo

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

哥葛幫剪指甲歐告「恐龍臉」嚇唬　換人來反差笑翻網

13歲老狗被丟路邊　直到發現「自己被棄養」...淚..

主人撿回小浪貓　比特疼入心攬條條「我弟不准送別人」

暑假當電視兒童！橘貓見精采處「挪屁股靠更近」　2千..

狠心飼主推米克斯下車…綠燈一亮就開走　牠緊盯車尾跟..

不准擋路！暴怒鸚鵡狂摧毀防鳥裝置　網笑：嘴巴好像有..

影／爸DIY狗狗安全帽連「耳洞」都超精準　歐告無奈..

大貓卡樹「絕望看豹生跑馬燈」　被戳那邊…表情瞬間母..

影／第一次這麼接近市區…才飽餐一頓遭路殺　後龍石虎..

影／阿金散步突然不走！聞出同伴困20CM下水道　要..

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再..

家政柴大掃除！丟垃圾超精準　無奈抬頭：都我在做你們..

笨奴才玩《節奏光劍》狂揍空氣　小黃狗眼神死盯主人：..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】毛孩常見皮膚問題(下..

柴可兔斯貓-實測！當鏟屎官準備出門時大家會有什麼反..

《倉鼠人》脱魯！小飛機的一日女友

惡劣！把狗騰空「高掛3樓窗外」 無良飼主遭逮竟稱：..

浪浪別哭-小囧懷孕後被家人拋棄　直到與音樂把拔相遇..

貓與香菜-分享貓中途寵物餐廳！領養貓咪流程大公開

被阿嬤養大！水桶汪趴拖鞋爽睡　「打呼超大聲」網驚：..

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　奴才笑：他每天都來

綠島18kg明星魚被外地客釣走！潛水客怒撻伐　岸巡..

一日兩起路殺案！母石虎死前「胃中滿滿的食物」　小石..

跟過敏反應有關！一顆顆紅色丘疹　貓奴不可不知的栗狀..

圖解「幫男生狗狗洗GG」防發炎　奴才狂分享：長知識..

大眼萌喵「複製貼上」亂馬主角珊璞　網笑：快拿冷水澆..

看書摸到手！戲精小三「哭倒爸懷裡討拍」　主子問號：..

未來鏟屎官一腳突懸空　17歲汪保母「挺身護主」：別..

除了人類外唯一會跳舞的動物！　「鳳頭鸚鵡」展現14..

倉鼠15秒「風火輪式」狂奔！　網萌翻：可以參加奧運..

2019暑假最強夏日消暑懶人包！達人推薦10條必玩..

東森購物電話行銷業績成長70%　AI、東森幣助攻發..

每人精神健康僅值22元！思覺失調患回歸社會　他批預..

ET民調／藍白綠「三腳督」國民黨派郭台銘或韓國瑜都..

蕾哈娜「唐朝風團扇、花鈿」登封面　零違和網讚：不愧..

「開山里飛曼谷」開賣！　航空公司玩哏：里民獨享優惠..

58％女性被親人下毒手　凶殺案致死率是恐怖攻擊的5..

美經濟學大師柯文點名「貿易戰最大輸家」　台灣很難選..

世大運／成人級國際賽初體驗　菜鳥李婕瑜品勢雙銀

沿岸毒藻大爆發！墨西哥灣成「死亡區」　密西西比州關..

寵物動物熱門新聞

哥幫剪指甲歐告變臉　換人超反差

13歲老狗發現自己被棄養　淚崩..

主人撿回小浪貓　比特當弟疼入心

橘貓看電視！精采處挪屁股靠更近

飼主推米克斯下車狠離去　牠緊盯..

不准擋路！暴怒鸚鵡狂摧毀防鳥裝..

爸DIY狗安全帽連「耳洞」都超..

獵豹被卡到絕望　表情逐漸母湯

剛吃飽就斃命　石虎後龍遭路殺

阿金散步突不走　要主人幫救同伴

恆春5幼犬遭打癱　吐白沫痛抽搐

收編黑貓　養3個月才發現是虎斑

毛毛口袋怪獸露耳朵　探頭萌翻！

膽小狗重逢警察叔叔　翻肚討摸摸

讀者迴響

熱門新聞

哥幫剪指甲歐告變臉　換人超反差

13歲老狗發現自己被棄養　淚崩..

主人撿回小浪貓　比特當弟疼入心

橘貓看電視！精采處挪屁股靠更近

飼主推米克斯下車狠離去　牠緊盯..

不准擋路！暴怒鸚鵡狂摧毀防鳥裝..

爸DIY狗安全帽連「耳洞」都超..

獵豹被卡到絕望　表情逐漸母湯

剛吃飽就斃命　石虎後龍遭路殺

阿金散步突不走　要主人幫救同伴

恆春5幼犬遭打癱　吐白沫痛抽搐

收編黑貓　養3個月才發現是虎斑

毛毛口袋怪獸露耳朵　探頭萌翻！

膽小狗重逢警察叔叔　翻肚討摸摸

黑狗被飼主騰空「高掛3樓窗外」

最新影片

更多

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

家政柴大掃除！丟垃圾超精準　無奈抬頭：都我在做你們只會看

笨奴才玩《節奏光劍》狂揍空氣　小黃狗眼神死盯主人：忘吃藥？

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】毛孩常見皮膚問題(下)異位性皮膚炎、皮脂漏症

柴可兔斯貓-實測！當鏟屎官準備出門時大家會有什麼反應

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面