搶救受傷棕熊！3劑麻藥退突醒來　反撲森警驚險畫面曝光

▲棕熊突然朝森警暴衝。（圖／翻攝自梨視頻）

寵物中心／綜合報導

大陸內蒙古大興安嶺阿龍山森林的警察，日前為了搶救一隻被獵套纏繞而受傷的棕熊，在噴射麻醉槍的過程中，疑似因為麻醉退得太快，在森警剛取下獵套時，棕熊突然醒來撲向森警，嚇得所有人不斷閃避，驚險瞬間全被拍下。

綜合陸媒報導，阿龍山森林警察在上（6）月27日晚間做林場巡邏時，在樹林間發現一隻受了傷的棕熊，當時這隻棕熊被獵套纏住，身上有外傷，因為無法掙脫獵套，只能趴在原地。28日阿龍山森林警察動員了十多位民警和獸醫，驅車趕往救治，抵達後，他們先用麻醉槍要將棕熊麻醉。

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▼▲森警先用麻醉槍將棕熊麻醉。（圖／翻攝自梨視頻）

在救治的過程中，因為棕熊體積龐大，所以前後一共對牠進行了三次麻醉，等到藥效發作，牠睡著一動也不動後，森警才小心翼翼的取下棕熊身上的獵套。但就在取下的瞬間，棕熊的麻醉突然醒來，朝森警和獸醫暴衝，嚇得大家四處閃避。還好被反撲的森警和獸醫機警地逃過危險，而棕熊則往森林裡奔去。

▼▲棕熊突然醒来撲向森警，嚇得所有人不斷閃避。（圖／翻攝自梨視頻）

棕熊是陸地上食肉目體形最大的哺乳動物之一，亞種體重在130–700公斤之間，最大的亞種是科迪亞克棕熊。儘管牠們看起來身形笨重，但牠們跑快時時速可達56公里／時，牠們有一雙有力的前肢，一掌拍下去足以拍碎美洲野牛的脊椎。2008年被列入世界自然保護聯盟濒危物種名單內。

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