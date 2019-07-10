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搶救受傷棕熊！3劑麻藥退突醒來　反撲森警驚險畫面曝光

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▲大陸內蒙古大興安嶺阿龍山森林警察日前搶救一隻被列套纏繞而受傷的棕熊，但因為牠具有攻擊性，所以獸醫用麻醉槍麻醉，但麻醉疑似退太快被棕熊反撲，嚇得所有人不斷閃避，驚險瞬間全被錄下。（圖／翻攝自梨視頻）

▲棕熊突然朝森警暴衝。（圖／翻攝自梨視頻）

寵物中心／綜合報導

大陸內蒙古大興安嶺阿龍山森林的警察，日前為了搶救一隻被獵套纏繞而受傷的棕熊，在噴射麻醉槍的過程中，疑似因為麻醉退得太快，在森警剛取下獵套時，棕熊突然醒來撲向森警，嚇得所有人不斷閃避，驚險瞬間全被拍下。

綜合陸媒報導，阿龍山森林警察在上（6）月27日晚間做林場巡邏時，在樹林間發現一隻受了傷的棕熊，當時這隻棕熊被獵套纏住，身上有外傷，因為無法掙脫獵套，只能趴在原地。28日阿龍山森林警察動員了十多位民警和獸醫，驅車趕往救治，抵達後，他們先用麻醉槍要將棕熊麻醉。

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▼▲森警先用麻醉槍將棕熊麻醉。（圖／翻攝自梨視頻）

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在救治的過程中，因為棕熊體積龐大，所以前後一共對牠進行了三次麻醉，等到藥效發作，牠睡著一動也不動後，森警才小心翼翼的取下棕熊身上的獵套。但就在取下的瞬間，棕熊的麻醉突然醒來，朝森警和獸醫暴衝，嚇得大家四處閃避。還好被反撲的森警和獸醫機警地逃過危險，而棕熊則往森林裡奔去。

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▼▲棕熊突然醒来撲向森警，嚇得所有人不斷閃避。（圖／翻攝自梨視頻）

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棕熊是陸地上食肉目體形最大的哺乳動物之一，亞種體重在130–700公斤之間，最大的亞種是科迪亞克棕熊。儘管牠們看起來身形笨重，但牠們跑快時時速可達56公里／時，牠們有一雙有力的前肢，一掌拍下去足以拍碎美洲野牛的脊椎。2008年被列入世界自然保護聯盟濒危物種名單內。

►觀看影片請點此。

關鍵字： 大陸內蒙古棕熊

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