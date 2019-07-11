祖孫三人同步在客廳「張嘴睡」！網揭殘酷真相：你不是親生的

▲這是一張非常幸福的照片。（圖／網友張志元提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／採訪報導

好幸福的一家人！住在屏東東港的網友張志元這天回到家，一開門不見米克斯「阿福」來迎接，反而是電視機的吵雜聲。原來爸爸媽媽與阿福，竟然同步睡倒在沙發上，祖孫三人擺出「張嘴昏睡」的逗趣表情，當場惹得他噗滋笑出來，直呼「好狗命欸～阿福」。

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從照片中可見，媽媽坐在右側沙發，握著雙手倒頭就睡，左邊的爸爸則是舒服地躺在椅子上，進入夢鄉中。中間的小阿福將頭頭饋在沙發把手處、瞇著眼睛，露出幸福的表情甜蜜入睡。張志元笑說，「那天家人吃完晚餐，我剛好要帶小朋友回家，一轉頭看到這個場景，覺得很好玩又好笑，就拍下來啦！」

▲大家看電視同步睡著。

可愛的小阿福平常在檳榔園擔任小警衛，並且擁有很多兄弟姐妹！張志元說，「家裡大大小小都很喜歡狗狗！之前母親看到有一隻狗狗被撞，還把牠帶去看醫生、照顧牠，並幫牠復健。」

阿福個性非常溫和，張志元提到當初會養到牠，完全就是個意外。「阿福的媽媽很怕人，沒辦法抓去結紮，就連我們自己人也都沒辦法靠近，所以最後阿福媽媽懷孕了，生了一堆狗狗，沒有人要收養，所以我們都自己留著，然後再想辦法帶阿福媽媽去結紮。」

▲阿福與兄弟姐妹們。



▲阿福陪小主人一起睡覺。



張志元將一家人和樂融融、一起睡覺的照片分享到「有點毛毛的」社團。網友看完紛紛揭露「殘酷真相」，笑說原PO是外面抱來的、不是親生孩子！「沒關係你不是親生的」、「只有你是領養的，你看大家都睡著了」、「其實你才是撿回來的那個哈哈」；也有許多人大讚照片超有愛，「好可愛的一家人」、「太可愛了，幸福遇到你們愛牠」、「你們家的沙發一定很催眠」、「哈哈哈，好可愛的畫面」。

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▲有阿公阿嬤疼的小孩最幸福。



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