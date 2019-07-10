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勒頸重摔地上！涉虐狗UBA女球星「435字道歉」：不知力道這麼大

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寵物小組／採訪報導

涉嫌虐待臘腸狗Kiwi的台師大UBA女球員昨（9日）下午到台北市動保處說明案情，動保處轉述，行為人當時因手上、機車踏板沾染便溺，當下情緒失控，坦承有出腳踢狗，但「不知道力道這麼大」造成Kiwi受傷。女球員深感悔意，願意負起所有動保懲處、負擔Kiwi醫藥費。動保處這周將視Kiwi康復狀況，對該女進行應有的裁處。

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臘腸狗Kiwi目前還在醫院治療，沒有生命危險。動保處提到，採證完飼主與行為人的說詞，研判行為人雖然有做出傷害的動作，但不算是刻意虐待。如果臘腸狗治療完，無法回到當初健康的狀況，將以《動保法》第25條，處以二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。若狗狗能夠恢復原本的健康狀態，將以《動保法》第30條，處新臺幣一萬五千元以上七萬五千元以下罰鍰。

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▲臘腸遭勒頸重摔地上！涉虐狗UBA女球星愧疚：不知力道這麼大。（圖／網友李姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kiwi多處瘀血、腹腔內出血、中度腦震盪以及敗血症，目前仍在重症治療中。（圖／網友李姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

女球星知道自己犯錯，9日也在個人IG貼出道歉文，表示自己不應該再繼續沉默，也不應該因害怕、推縮而沒說出事實，「我深深的感到愧疚與自責，在當下沒有第一時間送醫治療，因為害怕而退縮沒有說出事實而逃避的我，都讓我對自己感到最深的失望，了解到自己如果說了一個謊，就要用更多的謊來圓，這是不對的選擇，不對的事情，我卻因為害怕而默許了自己這樣的錯誤，這是我最後悔的選擇。」

此次經驗教會了她「誠實的重要性」。她在貼文指出，對待任何動物應該要有尊重耐心愛護與照顧，並不斷祈禱狗狗能康復，同時也深深反省自己錯誤。「對於自己這樣的行為，感到生氣以及自責，負擔自己該承擔的責任，後續給予飼主以及狗狗的關心，並在自己能力所及範圍內，來幫助狗狗恢復健康的健康補品...等，都是我該承擔的。」

▲臘腸遭勒頸重摔地上！涉虐狗UBA女球星愧疚：不知力道這麼大。（圖／網友李姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的Kiwi還在醫院靜養中。

女球星為自己犯下的錯，向狗狗、飼主，以及關心此事的大家說聲對不起。「我會勇敢面對自己的錯誤，修正自己不當的行為，也請大家能再給我一次改過自新的機會，謝謝。」

整此事件是由Kiwi飼主在《Dcard》上指控，說6月30日把愛犬Kiwi借給女球星，但愛犬健康出門，回家卻受重傷。事後詢問對方發生什麼事，對方則說詞反覆，一下騙說是社區大狗衝向她們，害她們跌倒，一下又說是轉彎摔車才受傷。Kiwi飼主質疑對方可信度，而且第一時間竟然沒送愛犬就醫，造成延誤治療，醫藥費相當龐大，因此決定報警處理。

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▼女球星的道歉全文：

▲臘腸遭勒頸重摔地上！涉虐狗UBA女球星愧疚：不知力道這麼大。（圖／網友李姓飼主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 臘腸狗UBA女球星受傷虐待動物寵物動保法

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