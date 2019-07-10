湯圓貓占按摩器「喬角度」狂嚕！瞇眼震動「肉都在抖」萌翻網

寵物小組／綜合報導

大圓臉怎麼按也瘦不了啦！網友洪金莉飼養的9歲貓星人貝貝超可愛，牠竟然跟人類一樣有肩頸酸痛等問題。這天貝貝趁媽媽不注意，自己爬到最愛的按摩器旁邊，開始扭頭調姿勢，享受震動的模樣超可愛，立刻萌翻上萬名貓奴。

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從影片中可見，肥嘟嘟的貝貝躺在床鋪上，將圓圓的臉靠在按摩器上，接著不停磨蹭機器、扭動臀部，試圖找出最舒服的位置。只見牠一臉享受，被按到整個眼睛快不見，身上的肥肉、嘴邊肉都在抖。媽媽就笑說，原本想把牠抱離，可是牠又自己嚕過去，第一次看到牠熱愛按摩，心裡笑到不行。

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▲貝貝：本喵想要瘦臉頰～（圖／網友洪金莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



媽媽接受《ETtoday新聞雲》受訪表示，這個按摩器是當初買來給自己騎單車後排乳酸所用，誰知道某天在滾小腿時，貝貝忽然擠過來享受震動感，而按摩器就慢慢變成貝貝專用。

媽媽將短片分享到貓咪社團，吸引1萬多次人的按讚，網友看完紛紛留言表示，「一臉陶醉的勒」、「置入性行銷太成功！好想買喔喔喔」、「笑死我」、「主子快被玩壞掉了」、「太可愛了啦我笑翻了」、「我家的堅持奴才動手！」、「欲罷不能啊啊啊」、「還好不是姐夫」。

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