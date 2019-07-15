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提早2小時起床！歐告散步「愛睏眼神死」　被親到懷疑狗生

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▲▼提早2小時起床散步！歐告整路「愛睏眼神死」　被親到懷疑狗生。（圖／小熊&胖丁粉專授權提供）

▲小熊還沒睡飽就被胖丁拖出來一起散步。（圖／小熊&胖丁粉專授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

太早起來腦袋還沒開機啦！新竹縣飼主Chia Chen日前帶著2隻愛犬胖丁和小熊到宜蘭的民宿玩，胖丁凌晨6點就吵著要散步，導致還沒睡飽的小熊全程眼神死，呆坐在草皮發呆，一臉還在愛睏的表情，默默忍受旁邊那位啃自己的嘴邊肉，相親相愛的模樣閃瞎一票人。

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▲▼提早2小時起床散步！歐告整路「愛睏眼神死」　被親到懷疑狗生。（圖／小熊&胖丁粉專授權提供）

▲▼胖丁跟小熊前幾天到民宿玩耍。

▲▼提早2小時起床散步！歐告整路「愛睏眼神死」　被親到懷疑狗生。（圖／小熊&胖丁粉專授權提供）

飼主笑說，胖丁從小就很愛親小熊，每天都可以親10次以上，前幾天帶牠們出遠門郊遊，胖丁太興奮了，5點多就嚶嚶吵著要出去玩，比平常早2個小時，讓注重睡眠的小熊散步全程都露出眼神死的表情，走沒幾步又繞回房間外面，想進去補眠；只有胖丁自己玩得好開心，早上還默默的要把小熊「親醒」。

▲▼提早2小時起床散步！歐告整路「愛睏眼神死」　被親到懷疑狗生。（圖／小熊&胖丁粉專授權提供）

▲▼親到太頻繁被咬了XD

▲▼提早2小時起床散步！歐告整路「愛睏眼神死」　被親到懷疑狗生。（圖／小熊&胖丁粉專授權提供）

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許多網友看完紛紛被小熊「愛睏」的臉蛋給笑翻，紛紛留言打趣，「好厭世的臉」、「胖丁在幹嘛」、「汪：我是誰？我在哪？現在是什麼狀況？」、「我覺得小熊以後嘴邊肉那塊可能會沒有毛」、「嘴邊肉這麼好吃嗎XD」、「一早就放閃，我的墨鏡在哪邊？」。

大家早安

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關鍵字： 散步早起歐告眼神死愛睏

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