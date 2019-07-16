ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

拉布拉多頭埋河裡「溺水式泳姿」嚇壞網　下秒抬頭燦笑

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼拉布拉多奇特泳姿嚇壞人。（圖／翻攝自Instagram帳號「@barney.the.goldenlab」） 

▲拉布拉多奇特泳姿嚇壞人。（圖／翻攝自Instagram帳號@barney.the.goldenlab，下同）

寵物小組／綜合報導

國外拉布拉多犬Barney是天生的游泳好手，非常喜歡玩水，不過比起狗爬式，牠更喜歡「當隻魚」！只見Barney整隻狗狗潛入溪水中，並隨著水流游動，奇特的游泳方式全被飼主錄下，並且被上傳到Instagram帳號@barney.the.goldenlab，令不少網友眼睛為之一亮！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

從影片中可以看到，Barney正在溪流中游泳玩水，有趣的是牠並非使用一般的狗爬式，反而將整顆頭放進水中，只留一條尾巴在水面上拍呀拍，牠揮動四肢的模樣就像是溺水一樣，令人十分擔憂，不過下秒牠就燦笑抬頭，彷彿在說「我有練過！」緊接著帥氣地用狗爬式輕鬆游回岸邊，讓人不得不佩服牠的泳技！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼拉布拉多奇特泳姿嚇壞人。（圖／翻攝自Instagram帳號「@barney.the.goldenlab」）

▲Barney擁有拉布拉多以及黃金獵犬的血統。

Barney的游泳影片上傳後，立刻在網路上造成瘋傳，也有人逗趣留言，「其實是鮭魚，想游游不上去XD」、「天生游泳好手！」、「我還以為牠是溺水了...」、「這孩子怎麼了？以為自己是隻魚嗎～」、「捏一把冷汗」、「想當漁夫？」。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 拉布拉多黃金獵犬游泳潛水狗爬式泳姿

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

精明二哈拒吃藥！　媽在飼料上撒藥粉...結果隔天見..

魚沒釣到貓！　阿伯用「信任」讓浪喵啵啵啵地冒出來

浪浪遇車禍「爬回門口」沒人理　暖爸：錢再賺就好，救..

橘貓坐浴缸陪小奴才泡澡　歡樂共浴網全跪：怎麼可能？

影／夏威夷汪被「埋沙火烤」90％毛掉光　一碰水每吋..

就要黏著你！小橘半年長成胖橘　還是要「塞臂彎」撒嬌

只能用吸的！山竹撥開「內餡發霉長毛」　網萌暈：這顆..

4小貓把機車當「透天別墅」塞好塞滿　前置「隱藏小貓..

可以給我飯飯嗎？上班途中圍牆冒出一顆頭　從此就被纏..

柴柴攔截鄰居討摸　下秒跨上去「燦笑對郎造」：阿母掰..

歐告一早被挖起床散步超愛睏 被同伴狂親「嘴邊肉」眼..

寵物訓練師-傑克羅素梗寶寶，背著書包來上課

臺灣蟻窟-螞蟻抓婚飛實錄！不只看到蟻后還有珍奇異獸..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼判斷毛孩體溫過高..

葉問上身？喵喵籠內伸拳「想越獄」兇狠眼神+霸道奶音..

【侑敏頻道】實測！搖果乾盒兔兔會過來嗎？

Jessica Law羅明嘉-烏龜試吃草莓冰　陸龜..

貓皇猛蹭蹭：放下功課立地成奴　高級作業妨礙員上線她..

《倉鼠人》動物車禍怎麼辦？送養雞時目睹鴿子被車撞

浪浪別哭-貓咪會吃蔬菜嗎？ feat. 豆漿爸

《獅子王》重拍真人版　掀懷舊潮「人們總希望抓住過去..

海王類？150CM桶狀水母共游　學者驚：第一次見這..

繫牽繩去散步！「土鵝」搖屁股巡超商萌翻　門口變粉絲..

地板出現「兩隻腳」奴才崩潰喊：誰吃的！　喵皇裝沒事

貴賓狗剛失去主人　3天後疑被市場攤販「當眾打死」丟..

2隻「迷你慣犯」誤闖壽司店　小藍企鵝同天被2度「逮..

玉山塔塔加黃猴貂生態監測　「嬌客」亂入猛看鏡頭

大熊啃百葉窗當「魷魚絲」　網嚇呆：還拍？塊陶啊！

拉布拉多頭埋河裡「溺水式泳姿」嚇壞網　下秒抬頭燦笑

「我要聽故事！」金俏妞穿睡衣躺媽懷裡　3秒後眼皮重..

《獅子王》重拍真人版　掀懷舊潮「人們總希望抓住過去..

台南土城聖母廟　平安米發放濟貧8427戶受惠

今年首颱丹娜絲來襲！蘇貞昌指示召開情資研判會議

沒有預算沒關係！　月付9千多裝修一次到位

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞..

字母哥簽名鞋介紹家人　自曝親哥下季當他的公鹿隊友

一碗「海鮮剉冰」慶生！老爸邊吃邊哽咽「這又不像....

可愛+喬治+比佛利11次入最佳防守　快艇後場成各隊..

華聞快遞／「中國尋根之旅」海外華裔青少年夏令營上海..

減肥照樣吃！平價牛排「1招」熱量直接砍半...甜點..

寵物動物熱門新聞

在汪碗裡撒藥粉　結果隔天超傻眼

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

浪浪遇車禍癱瘓　暖爸帥回：救！

橘貓陪小奴才歡樂共浴　網全跪了

汪被活埋沙灘火烤　90％毛掉光..

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

山竹撥開內餡長毛　網萌暈：極品

貓把機車當別墅　塞好塞滿爽住！..

圍牆冒出一顆頭　從此就被纏上了

柴柴攔車燦笑被載走：阿母掰掰～

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

灰鸚鵡看電鍋空空「直接送一坨」

光頭阿伯帶象龜散步....龜仙..

Uber司機拒載醉客　看到小乘..

讀者迴響

熱門新聞

在汪碗裡撒藥粉　結果隔天超傻眼

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

浪浪遇車禍癱瘓　暖爸帥回：救！

橘貓陪小奴才歡樂共浴　網全跪了

汪被活埋沙灘火烤　90％毛掉光..

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

山竹撥開內餡長毛　網萌暈：極品

貓把機車當別墅　塞好塞滿爽住！..

圍牆冒出一顆頭　從此就被纏上了

柴柴攔車燦笑被載走：阿母掰掰～

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

灰鸚鵡看電鍋空空「直接送一坨」

光頭阿伯帶象龜散步....龜仙..

Uber司機拒載醉客　看到小乘..

毛毛口袋怪獸露耳朵　探頭萌翻！

最新影片

更多

歐告一早被挖起床散步超愛睏 被同伴狂親「嘴邊肉」眼神死

寵物訓練師-傑克羅素梗寶寶，背著書包來上課

臺灣蟻窟-螞蟻抓婚飛實錄！不只看到蟻后還有珍奇異獸？　 feat.熱情蟻友

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼判斷毛孩體溫過高？

葉問上身？喵喵籠內伸拳「想越獄」兇狠眼神+霸道奶音：快放我出去！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面