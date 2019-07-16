拉布拉多頭埋河裡「溺水式泳姿」嚇壞網　下秒抬頭燦笑

▲拉布拉多奇特泳姿嚇壞人。（圖／翻攝自Instagram帳號@barney.the.goldenlab，下同）

寵物小組／綜合報導

國外拉布拉多犬Barney是天生的游泳好手，非常喜歡玩水，不過比起狗爬式，牠更喜歡「當隻魚」！只見Barney整隻狗狗潛入溪水中，並隨著水流游動，奇特的游泳方式全被飼主錄下，並且被上傳到Instagram帳號@barney.the.goldenlab，令不少網友眼睛為之一亮！

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從影片中可以看到，Barney正在溪流中游泳玩水，有趣的是牠並非使用一般的狗爬式，反而將整顆頭放進水中，只留一條尾巴在水面上拍呀拍，牠揮動四肢的模樣就像是溺水一樣，令人十分擔憂，不過下秒牠就燦笑抬頭，彷彿在說「我有練過！」緊接著帥氣地用狗爬式輕鬆游回岸邊，讓人不得不佩服牠的泳技！

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▲Barney擁有拉布拉多以及黃金獵犬的血統。

Barney的游泳影片上傳後，立刻在網路上造成瘋傳，也有人逗趣留言，「其實是鮭魚，想游游不上去XD」、「天生游泳好手！」、「我還以為牠是溺水了...」、「這孩子怎麼了？以為自己是隻魚嗎～」、「捏一把冷汗」、「想當漁夫？」。

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