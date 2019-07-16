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北中市搜救犬聯合集訓！　12勇犬衝進地震災區實地追蹤氣味

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▲▼北中市搜救犬聯合集訓！　12勇犬衝進地震災區實地追蹤氣味。（圖／台中市政府提供）

▲台中市及台北市消防局9位領犬員帶領12隻搜救犬參加搜救犬集訓。（圖／台中市政府提供，下同）

寵物小組／綜合報導

超萌搜救犬聯合訓練！台中市政府消防局、台北市政府消防局聯合舉辦為期4天的搜救犬訓練，由9位領犬員帶領12隻搜救犬參訓，模擬搜救犬隊國際任務測驗(MRT)，並進行從德國引進的路徑追蹤訓練，培訓完成後將可因應在郊區、山徑走失或迷途等人員協尋任務，提升搜救犬救災能力。

▲▼北中市搜救犬聯合集訓！　12勇犬衝進地震災區實地追蹤氣味。（圖／台中市政府提供）

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▲狗狗完成指令討獎賞。

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領犬員帶領搜救犬歷經4天在台中搜救犬隊訓練場，以及921地震園區及集集武昌宮等2處，真實地震受創建築物進行訓練，12日圓滿結訓。中市府消防局表示，台中領犬員及搜救犬自105年開始培訓以來，即與台北市搜救犬隊維持合作關係，雙方定期辦理研習活動、混合組隊、移地訓練等來增強訓練效果。

▲▼北中市搜救犬聯合集訓！　12勇犬衝進地震災區實地追蹤氣味。（圖／台中市政府提供）

▲搜救犬到地震受創區實地練習。

消防局指出，台中搜救犬隊自107年成軍以來，連續2年在搜救犬測驗最高指標「搜救犬隊國際任務測驗」（Mission Readiness Test，簡稱MRT）皆以優異成績通過測驗，此次邀請國內最早成立的搜救犬隊台北市政府消防局搜救犬隊一同以通過年底「國際搜救犬組織」（International Rescue Dog Organisation，簡稱 IRO）將在台灣辦理的MRT測驗為目標，雙方交流訓練技術及救災經驗。

▲▼北中市搜救犬聯合集訓！　12勇犬衝進地震災區實地追蹤氣味。（圖／台中市政府提供）

▲搜救犬在原地等待指令。

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此外，台中為提升搜救犬培訓效益，從德國引進路徑追蹤技術，並融入此次訓練課程，未來培訓完成後將可因應在郊區、山徑走失或迷途等人員協尋任務，讓搜救犬具有更多面相的救災能力。 

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關鍵字： 搜救犬地震受創區台中市政府台北市政府消防局MRT

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