世界最貴的蛇！「海水藍+水鑽小白點」...價值堪比一輛法拉利

▲藍化綠樹蟒極其稀有，是綠樹蟒基因變異所形成。（圖／翻攝自微博）



寵物中心／綜合報導

一說到蛇，許多人就會聯想到「危險」、「可怕」，在路上看到都會閃的遠遠的！然而，世界上竟有一種蛇因為基因的關係，外表美得令人嘖嘖稱奇，獨特的顏色、花紋也讓牠成為「全世界最貴的蛇」，價錢堪比一輛法拉利！

據《騰訊網》報導，這種極其稀有、罕見的蛇全名為「藍化綠樹蟒」，是綠樹蟒身體出現基因變異的一種，牠全身佈滿了有如馬爾地夫海水般透徹的藍色，上面更點綴了許多如小水鑽的白點，看起來相當高貴、美麗，完全沒有一般蟒蛇散發出那種「兇猛、厭惡」的感覺。

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▲▼藍化綠樹蟒價值有如一輛法拉利。（圖／翻攝自微博）



報導中指出，綠樹蟒（Morelia viridis）為蟒蛇中一個無毒蛇種，主要分布於新畿內亞、印尼群島和澳洲的約克角半島，體色呈現鮮明的綠色，而綠樹蟒身上偶爾也會出現「藍化」現象，將原本的體色綠色轉為藍色，這種「藍化綠樹蟒」更加罕見和珍貴。

據悉，「藍化綠樹蟒」價值約350萬元人民幣（約新台幣1500萬元），是世界上最貴的蛇，因為「物以稀為貴」，牠也成為不少專業人士這生中必須要飼育的目標之一。由於「藍化綠樹蟒」只能在自然界中自行變異形成，目前還沒有人工培育的具體方法。