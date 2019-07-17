影／「9隻狼」定居他家後院！政府稱「私人財產管不了」：請自費處理

▲Mike家後院住了9隻狼。（圖／翻攝Global News影片截圖，下同）



寵物中心／綜合報導

加拿大卡城男子Mike Thomson日前反映，自家的後院住了一窩狼，包括2隻成年狼及7隻幼狼，並希望政府來處理。不過，相關部門卻認為這是Mike的後院，政府管不著，除非他要自費給政府或請人另外處理，讓他無法接受。

據加拿大媒體（Global News）日前報導，男子Mike Thomson去年冬天就發現一隻成年狼在他家後院玩耍，並向政府反映過，但卻遲遲未處理，直到幼狼都出生了，最後共有2大7小。更誇張的是，鄰居們好像早已見怪不怪，有時還會留些食物給狼群，導致牠們漸漸不怕生，越來越大膽。

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相關部門起初只是在草地撒了一些狼尿，企圖嚇跑牠們，但完全沒用，之後又告訴Mike Thomson「這是在他私人土地上，所以是他的問題」，並表示除非自掏腰包給政府或請人處理，他們才能進入後院幫忙清除這批狼患。

對此，Mike Thomson完全不能接受這個建議，「我認為大家的安全責任不該算在我頭上」。但為了安全起見，他還是在社區附近放了一個警示牌，告知大家這區有狼群出沒。他又稱，「這樣下去也不是辦法，隨著狼群慢慢壯大，對於食物的需求可能會促使牠們攻擊人類，所以有人受傷只是遲早的事。」