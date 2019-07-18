飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　長大「黑到發亮」驚艷全家

▲暴風雨撿到的小灰貓，養一養自動變色。（圖／翻攝自Instagram:brucethecatnz）

寵物小組／綜合報導

養到驚喜包的概念！國外有名飼主在一場暴風雨中，救下出生1天的小灰貓「布魯斯」，每天細心的照顧牠，直到脫離危險期。奇怪的是，小貓的毛色幾個月來一直慢慢改變，長到成貓後竟然變成黑到發亮的「沒牙」，跟小時候完全是不同隻貓咪，讓家人十分驚豔。

請繼續往下閱讀...

▲奶貓布魯斯出生才1天被幸運救下來。



飼主范貝克回憶起撿到布魯斯的那天，街道上下起大雨，他看到路邊有一團濕淋淋的灰色小毛球，冷得不停發抖，一開始以為是小老鼠，直到走近看，才驚覺是隻剛出生不久的小貓，身上還連著臍帶，身體非常脆弱，附近卻遲遲不見母貓的蹤跡。

范貝克將小貓救回家，必須每隔幾小時要起來餵奶，幾乎是日夜不停照顧，小貓原本的病情急轉直下，但范貝克堅持照顧到最一刻，最後成功幫助牠生存下來，小貓開始正常吃喝玩樂，精神一天比一天好。

▲小貓長大後身上的毛慢慢變黑。

范貝克也發現一件怪事，布魯斯身上的灰毛漸漸加深，就像是喝到墨汁似的，腳上的毛變黑，身上的灰白色的部分消失，等長到成貓，已經變成黑到發亮的優雅黑喵帥哥，讓家人驚訝又新奇，深深覺得是養到驚喜包。

▲▼小灰貓長大開始變色，毛黑到發亮。



其實小貓會發生毛色改變，是受到母貓的影響，貓媽媽可能在孕期壓力過大或是有發燒症狀，影響幼貓的出生的毛色，此種變化又稱為fever coat，等到幼貓6周大就會開始恢復原本的毛色，並不會影響健康，所以布魯斯也順利從小灰貓，變成健康的帥哥黑貓。